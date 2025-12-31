Rusijos dujų eksportas į Europą iki kukliausio per pusę amžiaus

Agentūros duomenimis, palyginti su 2024 metais, šis tiekimas sumažėjo 44 procentais.
Kaip BNS jau skelbė, Europos Parlamentas gruodžio 17-ąją nubalsavo už tai, kad iki 2027 metų pabaigos būtų uždraustas visas rusiškų gamtinių dujų importas, Europos Sąjungai siekiant sumažinti Rusijos karo mašinos finansavimą ir pakirsti Maskvos galimybes naudoti energijos išteklius kaip ginklą.
2026 metų pradžioje įsigaliosiančiu reglamentu bus uždrausta neatidėliotinų sandorių rinkoje įsigyti ir į ES importuoti Rusijos suskystintas gamtines dujas (SGD), o dujotiekiu tiekiamų dujų importas bus palaipsniui nutrauktas iki 2027-ųjų rugsėjo pabaigos.
Ukrainai atsisakius pratęsti kartu su 2024-aisiais pasibaigusią rusiškų dujų tranzito sutartį, liko tik vienas jų tiekimo į Europą kelias – per Turkiją.
