Rusiškų dujų eksportas į Europą nukrito iki žemiausio lygio per 50 metų

2025-11-04 12:19
Nuo 2025 m. sausio iki spalio mėnesio Rusijos įmonė „Gazprom“ klientams Europoje patiekė tik 14,7 mlrd. kubinių metrų gamtinių dujų. Bendras eksportas iki metų pabaigos greičiausiai neviršys dujotiekio „TurkStream“ Europos atšakos pajėgumų, kurie siekia 16 mlrd. kubinių metrų. Šie skaičiavimai paremti „TurkStream“ kasdienio srauto duomenimis, kuriuos išanalizavo „Reuters“ ir paskelbė DW.

Lyginant su tuo pačiu 2024 m. laikotarpiu, kai eksportas sudarė 26,6 mlrd. kubinių metrų, Europa, kuri kadaise buvo didžiausia „Gazprom“ rinka, fiksavo dar 45 proc. nuosmukį. Tai daugiausia siejama su sutarties dėl dujų tranzito per Ukrainą nutraukimu – pagal ją per pirmuosius 10 praėjusių metų mėnesių į Europą buvo pristatyta 12,9 mlrd. kubinių metrų dujų.

Nepaisant bendro nuosmukio, „Gazprom“ tiekimas per „TurkStream“ spalį augo. Duomenys, kuriuos lapkričio 1 d. paskelbė Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSOG), rodo, kad į Europą per Turkijos ir Bulgarijos sieną patenkančių dujų kiekis, lyginant su rugsėju, padidėjo 8,7 proc., o per metus – 13 proc. 2025 m. per „TurkStream“ į Europą pristatytų dujų kiekis, palyginti su tuo pačiu 2024 m. laikotarpiu, ūgtelėjo 7,5 proc.

Pranešime pažymima, kad dabartinės eksporto iš Rusijos į Europą apimtys yra mažiausios nuo XX a. aštuntojo dešimtmečio pradžios, kai tuometinis Sovietų Sąjungos lyderis Leonidas Brežnevas pasirašė pirmąją dujų tiekimo sutartį su Austrija. 1975 m. Rusija į Europą eksportavo 19,3 mlrd. kubinių metrų dujų, o iki 1980-ųjų eksportas pasiekė 54,8 mlrd. kubinių metrų. Prieš visapusišką invaziją į Ukrainą Rusijos metinis vamzdynais tiekiamų eksportas į Europą pasiekė piką, kuriame sudarė apie 200 mlrd. kubinių metrų.

