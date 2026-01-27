Dėl rusiškų dujų importo draudimo Slovakija ir Vengrija paduos ES į teismą

Abi šios Vidurio Europos šalys neturi priėjimo prie jūros, palaiko glaudžius ryšius su Kremliumi ir išliko labai priklausomos nuo rusiško iškastinio kuro, nepaisant Maskvos invazijos į Ukrainą 2022 metais.
Šios dvi šalys anksčiau pasinaudojo savo veto teise, kad gautų išimtis ES energetinėms sankcijoms Rusijai.
Tačiau kitos šalys narės nusprendė uždrausti visą rusiškų dujų importą iki 2027 metų pabaigos pagal mechanizmą, kuriam reikia tik kvalifikuotos šalių daugumos pritarimo – taip apeinant Bratislavos ir Budapešto pasipriešinimą.
„Mes teikiame ieškinį“, – spaudos konferencijoje kitą dieną po galutinio priemonės patvirtinimo sakė R. Fico, teigdamas, kad dėl „ideologijos ir neapykantos Rusijai“ Slovakija praranda „viską“.
Slovakija planuoja derinti savo teisinius veiksmus su Vengrija, nors abi šalys negali pateikti bendro ieškinio, sakė jis.
Ilgametis Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas, kurio balandį laukia rimtas išbandymas šalies rinkimuose, pirmadienį patvirtino savo ketinimą paduoti ES į teismą dėl rusiškų dujų draudimo.
Įraše socialiniame tinkle „Facebook“ jis pavadino draudimą grėsme „komunalinių paslaugų kainų mažinimui“ – savo pagrindinei politikos priemonei, kuria siekiama apriboti energijos kainas namų ūkiams.
„Čia negali būti jokių kompromisų“, – teigė V. Orbanas.
Vengrija anksčiau nurodė, kad ginčys sprendimą motyvuodama tuo, jog tai „iš esmės“ yra sankcija, kuriai reikalingas vieningas ES šalių narių pritarimas.
