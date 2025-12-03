 Vengrija teigia skųsianti ES sprendimą trauktis iš rusiškų dujų importo

2025-12-03 17:21
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Vengrija atmeta ES sprendimą laipsniškai atsisakyti rusiškų energijos išteklių importo. Neįmanoma įgyvendinti šio sprendimo, nes jis kelia grėsmę Vengrijos energetiniam saugumui, pareiškė Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjartas.

Vengrija teigia skųsianti ES sprendimą trauktis iš rusiškų dujų importo / Scanpix nuotr.

Vengrija, anot jo, kreipsis į Europos Teisingumo Teismą, kai tik sprendimas bus galutinai patvirtintas Briuselyje, praneša agentūra „Reuters“.

ES trečiadienį susitarė iki 2027 m. pabaigos laipsniškai atsisakyti rusiškų dujų importo.

Vengrija ir Slovakija yra vienintelės ES šalys, kurios iš Rusijos vis dar importuoja žaliavinę naftą. Abi šalys taip pat yra labai priklausomos nuo Rusijos tiekiamų gamtinių dujų ir ne kartą blokavo plataus masto planus remti Ukrainą, šiai besiginant nuo rusų invazijos.

