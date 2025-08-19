Šaltiniai: Vladimiras Putinas susitikimą su Volodymyru Zelenskiu siūlė surengti Maskvoje

D. Trumpas ir V. Putinas telefonu pasikalbėjo per svarbias derybas Vašingtone, kuriose dalyvavo JAV prezidentas, V. Zelenskis ir keli Europos lyderiai, remiantys Ukrainą kovoje prieš Rusijos invaziją.
Per tą pirmadienio pokalbį „Putinas paminėjo Maskvą“, naujienų agentūrai AFP sakė vienas iš šaltinių.
Jis pridūrė, kad V. Zelenskis į tai atsakė „Ne“.
Vienas diplomatinis šaltinis sakė, kad Europos lyderiai D. Trumpui pareiškė, jog šis V. Putino pasiūlymas „neatrodo gera idėja“.
Po pirmadienio susitikimo Baltuosiuose rūmuose, kuriame, be kita ko, dalyvavo Vokietijos, Prancūzijos, Suomijos, Italijos ir Jungtinės Karalystės lyderiai, D. Trumpas sakė, kad kitas žingsnis siekiant sustabdyti jau ketvirtus metus besitęsiančius karo veiksmus būtų tiesioginis V. Putino ir V. Zelenskio susitikimas.
Ukrainos lyderis pastarosiomis savaitėmis ne kartą sakė, kad yra pasirengęs susitikti su V. Putinu, kad būtų užbaigta Rusijos invazija, dėl kurios žuvo dešimtys tūkstančių žmonių, o milijonams teko palikti savo namus.
Pasak Rusijos valstybinės žiniasklaidos, Kremliaus padėjėjas Jurijus Ušakovas sakė, kad pirmadienį per pokalbį telefonu V. Putinas D. Trumpui pareiškė esąs atviras „idėjai“ tiesiogiai derėtis su Ukraina.
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas antradienį sakė, kad bet koks Rusijos ir Ukrainos prezidentų susitikimas turės būti „labai kruopščiai“ parengtas.
Tuo tarpu Šveicarija pareiškė, jog užtikrintų neliečiamumą Rusijos prezidentui, jei šis atvyktų į šalį deryboms dėl taikos Ukrainoje, nors Tarptautinis Baudžiamasis Teismas (TBT) ir yra išdavęs V. Putino arešto orderį.
D. Trumpas su V. Putinu susitiko praėjusią savaitę JAV šiaurinėje Aliaskos valstijoje, užbaigęs ilgametę Vakarų politiką izoliuoti Rusijos lyderį.
Susitikime JAV prezidentas iš Rusijos prezidento negavo jokių taikos garantijų.