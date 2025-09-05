Putinas pakvietė Zelenskį į Maskvą, žada „100 proc. saugumą“

Kalbėdamas Rytų ekonomikos forume Vladivostoke, V. Putinas atmetė tokių derybų rengimą trečiojoje šalyje ir tvirtino, kad vienintelė galimybė yra surengti jas Rusijos sostinėje.
„Atvykite, mes visiškai garantuosime darbo ir saugumo sąlygas. Šimtaprocentinė garantija“, – citavo jo žodžius „Interfax Russia“.
„Geriausia vieta tam yra Rusijos Federacijos sostinė, Miestas Didvyris Maskva“, – sakė V. Putinas, turėdamas omenyje sovietinį garbės titulą, suteiktą 1965 m., praėjus 20 metų po Antrojo pasaulinio karo pabaigos – toks titulas buvo suteiktas ir Kyjivui.
Tačiau Kremliaus vadovas taip pat sakė nesitikintis proveržio.
„Net jei būtų politinė valia, kuo abejoju, yra teisinių ir techninių kliūčių“, – sakė V. Putinas, paminėjęs Ukrainos konstitucinį reikalavimą surengti referendumą dėl teritorinių susitarimų – tai neįmanoma karo padėties sąlygomis.
Panašius siūlymus V. Putinas pateikė ir trečiadienį Pekine, juos Kyjivo užsienio reikalų ministras pavadino „nepriimtinais“.
„Taip, tai įmanoma. Galiausiai, jei V. Zelenskis bus pasirengęs, tegul atvyksta į Maskvą ir toks susitikimas įvyks“, – sakė V. Putinas po karinio parado Pekine.
Šią mintį V. Zelenskis ketvirtadienį atmetė. „Esu įsitikinęs, jog norint, kad susitikimas neįvyktų, reikia pakviesti mane į Maskvą“, – sakė jis ir apkaltino Rusiją sąmoningu tiesioginių derybų vilkinimu.
Vis dėlto Ukrainos prezidentas mano, jog tai, kad V. Putinas užsiminė apie derybų galimybę, „nėra blogai“.
Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas sakė, kad V. Putino kvietimas yra „kalbėtis, o ne kapituliuoti“, tačiau teigė, kad V. Zelenskis asmeniškai jį atmetė per Ukrainos užsienio reikalų ministeriją.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas, rugpjūtį davęs dvi savaites Rusijai surengti derybas, pareiškė, kad nė vienas iš lyderių nėra pasirengęs taikai. JAV prezidentas pažadėjo toliau siekti susitarimo, savo poziciją vadino „realistiška ir optimistiška“. Pasak Baltųjų rūmų, artimiausiomis dienomis jis planuoja dar vieną derybų ratą ir ketina telefonu pasikalbėti su V. Putinu.
Vėliau Kremlius pareiškė, kad V. Putinas „nesiruošia“ deryboms su D. Trumpu, tačiau prireikus galėtų jas greitai surengti, pranešė „Interfax Russia“.