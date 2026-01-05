Sikorskis: silpna ekonomika privers Putiną derėtis dėl taikos

Nepaisant Rusijos teritorinių pergalių per pastaruosius metus, R. Sikorskis tvirtino, kad Maskva neturi pajėgumų užkariauti Ukrainą per bent kiek prasmingą laiką. Dabartiniu tempu V. Putinui prireiktų dešimtmečių, kad užimtų visą šalį.
„Tai – diktatorių problema, nes kai esi valdžioje 20 metų, labai mažai žmonių pasakys, kaip yra iš tikrųjų“, – teigė Lenkijos ministras.
Pasak R. Sikorskio, karui pasibaigus Ukraina turi būti pasirengusi ne tik integruotis į Europos Sąjungą, bet ir ginti savo sienas, to nepadarius kiltų dar vieno konflikto pavojus.
R. Sikorskis taip pat sakė, kad teisinga ir ilgalaikė taika bus įmanoma tik tada, kai Rusijos politinis elitas padarys išvadą, kad invazija buvo klaida ir kad pastangos atkurti Rusijos imperiją yra pasmerktos žlugti.
Kalbėdamas apie Europos gynybos pajėgumus, R. Sikorskis teigė, kad Europa turi skubiai atgaivinti savo gynybos pramonę ir garantuoti, kad yra pajėgi atgrasyti Rusiją, nepaisant būsimos JAV politikos.
„Jei JAV įsitrauks į karą Azijoje, o to negalime atmesti, ji gali būti nepajėgi mums padėti“, – sakė jis.
„Taigi iki dešimtmečio pabaigos turime laiko sukurti tokią kariuomenę, kuriai Putinas nenorės mesti iššūkio, ir turėti tokias stiprias karines pajėgas, kad Putinas nedrįstų jų išbandyti“, – tęsė R. Sikorskis.
Jis taip pat sakė, kad JAV kariai greičiausiai liks Lenkijoje.
„JAV yra sudariusios labai palankų susitarimą dėl pajėgų statuso“, – teigė R. Sikorskis ir pridūrė, kad Lenkija skiria apie 15 tūkst. JAV dolerių vienam kareiviui per metus. „Pigiau išlaikyti JAV kareivį ir jį ar ją mokyti Lenkijoje nei JAV. Tai abipusiai naudinga“, – pridūrė Lenkijos užsienio reikalų ministras.