Sirija per šešis mėnesius pritraukė 28 mlrd. dolerių investicijų

„Sirija šiandien yra atvira pasauliui ir per trumpą laiką pradėjo naują etapą. Vos per 10 mėnesių jai pavyko susigrąžinti savo pozicijas regione ir pasaulyje, su daugelio šalių, pirmiausia Saudo Arabijos, parama“, – sakė A. al Sharaa per investicijų konferenciją Saudo Arabijos sostinėje Rijade.
„Pakeitėme Sirijos investicijų įstatymus, kad jie taptų vieni geriausių pasaulyje, ir per šešis mėnesius šalis pritraukė investicijų 28 mlrd. dolerių investicijų“, – sakė A. al Sharaa.
Pakeitimais Sirijos investicijų įstatymuose naujoji šalies valdžia siekė supaprastinti licencijavimą, suteikti mokesčių ir muitų lengvatų ir sustiprinti teisines garantijas siekiant apsaugoti investuotojų teises.
Kalbėdamas Rijade vykusios konferencijos „Ateities investicijų iniciatyva“ plenariniame posėdyje, A. al Sharaa sakė, kad Sirija dabar palaiko partnerystę su Saudo Arabija, Kataru, Jungtiniais Arabų Emyratais ir Turkija.
Taip pat vykdomi projektai su Bahreinu ir Jordanija, juose dalyvauja ir JAV bendrovės, sakė jis.
A. al Sharaa pabrėžė, kad stabili Sirija atitinka viso regiono interesus. Šalis turi įvairių išteklių ir diversifikuotą ekonomiką, pridūrė jis.
„Norime atkurti Siriją investicijomis, o ne gaudami pagalbą“, – pabrėžė laikinasis prezidentas.
Jis teigė, kad jo tikslas – integruoti šalį į tarptautinę bendruomenę ir sukurti „bendrą ekonomikos ateitį“.
Sirija išgyvena pereinamąjį laikotarpį po to, kai gruodžio mėnesį buvo nuverstas diktatorius Basharas al Asadas, kurio šeima valdė šalį nuo aštuntojo dešimtmečio.
