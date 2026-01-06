Civilinės aviacijos pareigūnai paskelbė, kad „24 valandoms sustabdomi skrydžiai į Alepo oro uostą ir iš jo ir nukreipiami į Damasko oro uostą“, pranešė valstybinė naujienų agentūra SANA.
Sirija sustabdė skrydžius Alepo oro uoste, miestą drebina susirėmimai
2026-01-06 23:45
Sirijos valdžios institucijos antradienį sustabdė skrydžius į šalies šiaurėje esantį Alepo oro uostą ir iš jo, nes provincijos sostinę sukrėtė mirtini vyriausybės ir kurdų vadovaujamų pajėgų susirėmimai.
Sirija sustabdė skrydžius Alepo oro uoste, miestą drebina susirėmimai / SIPA nuotr.
Naujausi komentarai