Sirijoje per „Islamo valstybės“ iš pasalos surengtą užpuolimą žuvo du JAV kariai

JAV Centrinė vadavietė (CENTCOM) apie žuvusiuosius socialiniame tinkle „X“ paskelbė po to, kai Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė apie išpuolį Palmyros mieste, kurio metu buvo sužeisti amerikiečių ir sirų kariai.
„Vienišo ISIS šaulio pasala“ baigėsi trijų amerikiečių mirtimi ir dar trijų karių sužeidimu, pranešė CENTCOM, prižiūrinti JAV karinių pajėgų operacijas Artimuosiuose Rytuose.
„Šaulys buvo apsuptas ir nukautas“, – teigiama pranešime.
Prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pareiškė, kad Jungtinės Valstijos imsis atsakomųjų veiksmų.
„Imsimės atsakomųjų veiksmų“, – žurnalistams prie Baltųjų rūmų sakė D. Trumpas, o netrukus po to savo platformoje „Truth Social“ pridūrė, kad Sirijos prezidentas Ahmedas al-Sharaa (Ahmedas Šaraa) yra „labai supykęs ir susirūpinęs dėl šio išpuolio“.
Pentagono atstovas Seanas Parnellas (Šonas Parnelas) sakė, kad išpuolis įvyko, kai kariai „vykdė svarbų lyderių susitikimą“, susijusį su kovos su terorizmu operacijomis, o JAV pasiuntinys Sirijoje Tomas Barrackas (Tomas Barakas) sakė, kad pasala buvo nukreipta prieš „bendrą JAV ir Sirijos vyriausybės patrulį“.
„Partnerių pajėgos nukovė šį išpuolį surengusį žvėrį“, – socialiniame tinkle „X“ parašė JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas (Pitas Hegsetas).
S. Parnellas sakė, kad žuvusių karių tapatybės nebus atskleistos, kol apie jų žūtį bus pranešta jų šeimoms.
Tai pirmasis tokio pobūdžio incidentas, apie kurį pranešta nuo tada, kai islamistų vadovaujamos pajėgos pernai gruodį nuvertė ilgametį Sirijos vadovą Basharą al-Assadą (Bašarą Asadą) ir atnaujino šalies ryšius su Jungtinėmis Valstijomis.
Sirijos valstybinė naujienų agentūra SANA, remdamasi saugumo šaltiniu, anksčiau pranešė, kad per išpuolį buvo sužeisti keli JAV kariai ir du Sirijos kariuomenės nariai.
SANA tuomet nurodė, kad šaudymo incidentas įvyko Palmyroje, kurią kadaise kontroliavo „Islamo valstybė“.
„Įsiskverbimas“
Su anonimiškumo sąlyga kalbėjęs Sirijos karinis pareigūnas sakė, kad šūviai buvo paleisti „per Sirijos ir JAV karininkų susitikimą“ Sirijos bazėje Palmyroje.
Vienas liudininkas, kuris taip pat nenorėjo viešinti savo vardo, sakė girdėjęs šūvius bazės viduje.
Tačiau Pentagono pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, naujienų agentūrai AFP sakė, kad išpuolis „įvyko teritorijoje, kurios Sirijos prezidentas nekontroliuoja“.
Sirijos vidaus reikalų ministerijos atstovas Anwaras al-Baba (Anvaras Baba) valstybinei televizijai sakė, kad „vidaus saugumo vadovybė sąjungininkų pajėgas dykumos regione buvo iš anksto įspėjusi“ apie galimą IS „įsiskverbimą“.
„Tarptautinės koalicijos pajėgos neatsižvelgė į Sirijos įspėjimus apie galimą IS įsiskverbimą“, – sakė jis.
Pasak organizacijos „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR), kuri Sirijoje turi platų šaltinių tinklą, susitikimas vyko įgyvendinant „JAV strategiją stiprinti savo buvimą ir pozicijas Sirijos dykumoje“.
SANA pranešė, kad sraigtasparniai evakavo sužeistuosius į Tanfo bazę pietų Sirijoje, kur dislokuotos amerikiečių pajėgos, priklausančios Vašingtono vadovaujamai pasaulinei koalicijai prieš IS grupuotę.
Praėjusį mėnesį per Sirijos prezidento vizitą Vašingtone Damaskas oficialiai prisijungė prie šios koalicijos.
2014 metais IS per Sirijos pilietinį karą užėmė nemažus Sirijos ir Irako teritorijos plotus, bet po penkerių metų grupuotė teritorijos požiūriu šalyje buvo nugalėta.
Tačiau jos kovotojai vis dar išlaiko savo pozicijas, ypač didžiulėje Sirijos dykumoje.
JAV pajėgos yra dislokuotos Sirijos kurdų kontroliuojamuose šiaurės rytuose, taip pat Tanfe netoli sienos su Jordanija.
