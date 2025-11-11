Sirijos prezidentas kol kas atmeta suartėjimą su Izraeliu

Paklaustas apie JAV prezidento Donaldo Trumpo norą, kad ir Sirija prisijungtų prie Abraomo susitarimų dėl diplomatinių santykių tarp Izraelio ir virtinės arabų valstybių normalizavimo, A. al Sharaa atkreipė dėmesį į tai, kad Izraelis vis dar yra okupavęs Golano aukštumas. Kalbėdamas su JAV televizijos kanalu „Fox News“, jis pabrėžė, kad dėl to sąlygos Damaskui yra kitokios nei toms šalims, kurios jau prisijungė prie susitarimo.
„Sirija turi sieną su Izraeliu, Izraelis nuo 1967 m. yra okupavęs Golano aukštumas. Šiuo metu nepradėsime tiesioginių derybų, – aiškino A. al Sharaa. – Galbūt prezidento Donaldo Trumpo administracija galėtų padėti mums tokias derybas pasiekti“.
D. Trumpas prieš tai Baltuosiuose rūmuose priėmė A. al Sharaa. Respublikonas per pirmąją savo kadenciją 2020 m. inicijavo Abraomo susitarimus, kuriais virtinė arabų šalių normalizuoja savo santykius su Izraeliu.
Tarp Izraelio ir Sirijos nuo 1948 m. oficialiai yra karo stovis. Taikos sutartis niekuomet nebuvo pasirašyta. Nuo Šešių dienų karo 1967 m. Izraelis, be to, yra okupavęs strategiškai svarbias Golano aukštumas.
Izraelis po diktatoriaus Basharo al Assado nuvertimo suintensyvino oro smūgius prieš karinius taikinius Sirijoje, pavyzdžiui, ginklų sandėlius. Izraelis argumentuoja, kad taip nori užkirsti kelią ginklų ir ypač cheminių ginklų patekimui į ekstremistų rankas.
