Smarkiai mažėja imigracija į Didžiąją Britaniją

Paskelbtais duomenimis, neto migracija, t. y. skirtumas tarp imigravusių ir emigravusių asmenų, 2025 m. sudarė 171 000 žmonių – ir tai yra beveik 50 procentų mažiau nei prieš metus.
Tokios žemos neto migracijos pastarąjį kartą būta 2021 m. per koronaviruso pandemiją.
ONS duomenimis, tendencija gali būti aiškinama imigrantų iš ne ES šalių skaičiaus sumažėjimu. Jų skaičius smarkiai augo po „Brexito“. Imigracija iš ES valstybių tuo pat metu smarkiai sumenko.
Todėl tikslas po pasitraukimo iš ES sumažinti bendrą imigrantų skaičių nebuvo pasiektas.
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