Su Trumpu nesutariantis Australijos ambasadorius JAV traukiasi iš pareigų

Buvęs ministras pirmininkas Kevinas Ruddas, kuris kovo 31 d. palieka savo postą ir imasi vadovauti Niujorke įsikūrusiai ekspertų organizacijai „Asia Society“, buvo griežtai kritikavęs D. Trumpą, kol šis nebuvo prezidentu.
Na, o praėjusių metų spalį per televiziją transliuoto JAV ir Australijos susitikimo Baltuosiuose rūmuose metu D. Trumpas paniekino K. Ruddą, ir kai kurie Australijos opozicijos atstovai dėl to ėmė reikalauti, kad jis būtų atšauktas iš ambasadoriaus pareigų.
Ministras pirmininkas Anthony‘is Albanese‘as tvirtino, kad sprendimas atsistatydinti metais pirma laiko buvo tik paties K. Ruddo sprendimas.
„Kevino Ruddo darbo etika neprilygsta jokiai kitai, su kuria esu susidūręs. Jis dirba be poilsio. Dabar jis imsis pareigų, kurios, jo nuomone, yra labai svarbios“, – kalbėdamas su žurnalistais sakė jis.
Ministras pirmininkas pagyrė K. Ruddą už nenuilstamą darbą Australijos labui, įskaitant pastangas siekiant sudaryti vadinamąjį AUKUS susitarimą, kurio tikslas – aprūpinti Australijos karinį jūrų laivyną branduoliniais povandeniniais laivais.
Prieš pradėdamas eiti pareigas Vašingtone, K. Ruddas pavadino D. Trumpą „labiausiai destruktyviu prezidentu istorijoje“ ir „Vakarų išdaviku“, kuris „teršia Amerikos ir demokratijos vardą“.
Po to, kai D. Trumpas 2024 m. lapkritį laimėjo rinkimus ir sugrįžo į Baltuosius rūmus, K. Ruddas šiuos internete rašytus komentarus ištrynė.
Spalio mėnesį Baltuosiuose rūmuose vykusio susitikimo metu JAV prezidentas užsiminė, kad R. Ruddui galbūt derėtų atsiprašyti už savo pirmesnius komentarus.
„Kur jis yra? Ar jis vis dar jums dirba?“, – pasisukęs į šalia sėdintį A. Albanese‘ą paklausė D. Trumpas.
A. Albanese‘as nepatogiai nusišypsojo ir ranka parodė į priešais sėdintį K. Ruddą.
„Tai buvo iki man pradedant eiti šias pareigas, pone Prezidente“, – pradėjo teisintis K. Ruddas.
„Aš tavęs taip pat nemėgstu. Nemėgstu. Ir tikriausiai niekada nemėgsiu“, – nutraukė jį D. Trumpas.
Mandarinų kalbą mokantis buvęs karjeros diplomatas K. Ruddas ambasadoriumi buvo paskirtas Joe Bideno prezidentavimo laikotarpiu, Australijai tikintis, kad jo patirtis Kinijos klausimais padės jam įgyti įtakos Vašingtone.
