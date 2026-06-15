Sulaikytas britų dešiniųjų aktyvistas Tommy Robinsonas

Londono metropoliteno policija sekmadienį patvirtino, kad ketvirtą dešimtį metų einantis vyras buvo sulaikytas grįžtantis į JK iš Rusijos.
„Vyras buvo apklaustas pareigūnų, o jo ryšio priemonės – konfiskuotos. Vėliau jis buvo paleistas“, – teigiama policijos pranešime transliuotojui BBC.
Pareigūnai pridūrė, kad asmuo buvo sulaikytas pagal 2019 metų Kovos su terorizmu ir sienų saugumo įstatymą.
Šeštadienį vėlai vakare T. Robinsonas, kurio tikrasis vardas yra Stephenas Yaxley-Lennonas (Stivenas Jakslis-Lenonas), apie šį incidentą paskelbė socialiniuose tinkluose.
Sulaikymas įvyko praėjus mažiau nei savaitei po to, kai jis paviešino vaizdo įrašą apie peiliu įvykdytą išpuolį Šiaurės Airijoje.
Trečiadienį teisme pasirodė Sudano pilietis, apkaltintas pasikėsinimu nužudyti.
T. Robinsonas paragino rengti protestus dėl šio išpuolio, po kurių Šiaurės Airijoje kilo dvi naktis trukusios riaušės, nukreiptos prieš migrantus.
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