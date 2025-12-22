Suomija didina rezervistų amžiaus ribą

Gynybos ministras Antti Hakkanenas teigė, kad reformos, kuri įsigalios sausio 1 dieną, dėka per penkerius metus rezervistų skaičius padidės 125 tūkstančiais.
„Suomijos rezervistų skaičius 2031 metais sieks apie milijoną“, – pranešime nurodė A. Hakkanenas.
Šiuo metu Suomijos rezervą sudaro apie 900 tūkst. piliečių, o karo meto pajėgumus – 280 tūkst. karių.
„Ši ir kitos priemonės, skirtos mūsų gynybai stiprinti, rodo, kad Suomija užtikrina savo saugumą dabar ir ateityje“, – tvirtino ministras.
Karinė tarnyba yra privaloma visiems 18 metų sulaukusiems vyrams, o moterys šioje 5,6 mln. gyventojų turinčioje Šiaurės šalyje, gali atlikti ją savanoriškais pagrindais.
Priklausomai nuo parengimo lygio, šauktiniai gali tarnauti šešis, devynis arba 12 mėnesių.
Naujoji amžiaus riba bus taikoma tiems asmenims, kurie įstatymo įsigaliojimo metu yra karo prievolininkai.
Suomija turi 1 340 km ilgio sieną su Rusija, ir 2023 metų balandį, praėjus kiek daugiau nei metams po Rusijos invazijos į Ukrainą, ji nutraukė dešimtmečius trukusį karinį neprisijungimą įstodama į NATO.
Suomija dar 2023-iųjų gruodį uždarė rytinę sieną su Rusija, įtardama Maskvą migrantų srauto organizavimu siekiant destabilizuoti valstybę.
