Suomija paskelbė didinanti kariuomenės rezervistų amžiaus ribą iki 65 metų

Gynybos ministras Antti Hakkanenas sakė, kad reforma, kuri įsigalios sausio 1 d., kai ją pasirašys prezidentas, per penkerius metus padidins šauktinių skaičių 125 tūkstančiais.
„2031 m. Suomijos rezervistų skaičius pasieks maždaug milijoną“, – sakė A. Hakkanenas savo pareiškime.
Suomijos rezervą šiuo metu sudaro apie 900 tūkst. piliečių, o karo metui rytinio NATO flango šalis turi 280 tūkst. karių.
„Ši ir kitos mūsų priemonės gynybai stiprinti rodo, kad Suomija užtikrina savo saugumą dabar ir užtikrins ateityje“, – sakė A. Hakkanenas.
5,6 mln. gyventojų turinčioje Suomijoje visiems vyrams, sulaukusiems 18 metų, karinė tarnyba yra privaloma, o moterims – savanoriška. Šauktiniai gali tarnauti šešis, devynis arba 12 mėnesių, priklausomai nuo jų pasirengimo lygio.
Naujoji amžiaus riba bus taikoma tiems, kurie įstatymo įsigaliojimo metu bus karo prievolininkai.
Pagal naujas taisykles šauktinių tinkamumas tarnybai bus pratęstas 15 metų eiliniams kariams ir 5 metams – puskarininkiams bei karininkams.
Suomija turi 1 340 kilometrų ilgio sieną su Rusija ir baigė dešimtmečius trukusią karinio neprisijungimo politiką įstodama į NATO 2023 m. balandį, t. y. praėjus šiek tiek daugiau nei metams po Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios.
2023 m. gruodžio mėnesį Helsinkis uždarė sieną su Rusija, įtardamas, kad Maskva organizuoja migrantų atvykimą siekdama destabilizuoti šalį.
