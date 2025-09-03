Susiruošė gyventi amžinai: apie ką plepa Xi ir Putinas, kai mano, kad jų niekas negirdi?

Kinijos valstybinės televizijos padarytą įrašą išvertė naujienų agentūros „Reuters“ ir „Bloomberg“. Viso pokalbio negirdėti, bet net ir nuotrupos daugiau nei įdomios.
Autoritarai aptarinėjo šiuolaikinio mokslo pažangą ir jo galimybes ilginti gyvenimo trukmę. Xi Jinpingas Vladimirui Putinui pasakė: „Šiais laikais būdamas 70-ies, tu vis dar vaikas“.
Paties V. Putino atsako nesigirdi, bet žurnalistai užfiksavo, kaip vertėjas išverčia jo žodžius į mandarinų kalbą: „Biotechnologijų dėka organus bus galima persodinti be perstojo ir žmonės gyvens vis ilgiau ir ilgiau, ir galbūt pasieks nemirtingumą“.
Kinijos prezidentas tai pakomentavo žodžiais: „Prognozės sako, kad jau šį šimtmetį yra galimybių gyventi iki 150-ies“.
Šiuo metu abu valstybių vadovai yra 72-jų metų amžiaus.
