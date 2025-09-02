Valstybinė žiniasklaida: Xi Jinpingas ir Vladimiras Putinas pradėjo derybas Pekine

Per diena anksčiau vykusį viršūnių susitikimą jie kaltino Vakarų šalis.
V. Putinas trečiadienį taip pat dalyvaus didžiuliame kariniame parade kartu su būriu pasaulio lyderių, įskaitant Šiaurės Korėjos vadovą Kim Jong Uną (Kim Čen Uną).
Kinijos prezidentas Xi Jinpingas (Si Dzinpingas) ir jo Rusijos kolega Vladimiras Putinas antradienį Pekine pradėjo derybas, pranešė valstybinė žiniasklaida.
