Sutartis su JAV dėl mineralų: Ukrainoje pradedamas podirvio naudotojų auditas

Apie tai ministrė pirmininkė pranešė platformoje „Telegram“.
„Nurodžiau Ekonomikos, aplinkos ir žemės ūkio ministerijai bei Valstybinei geologijos ir mineralinių išteklių tarnybai atlikti visų podirvio naudotojų, turinčių strategiškai svarbiose vietovėse galiojančius leidimus, auditą. Planuojame patikrinti, kas tikrai vykdo veiklą, o kas – tik turi licencijas, tačiau gavyba neužsiima. Toks turtas turi arba duoti rezultatų, arba būti grąžintas ir aukcione parduotas atsakingiems investuotojams“, – pažymėjo J. Svyrydenko.
Be to, jos teigimu, buvo priimtas sprendimas vėl pradėti vykdyti konkursus dėl angliavandenilių platinimo Mezyhirskos ir Svičanskos vietovėse.
„Buvo atnaujintos sąlygos, numatant partnerio iš JAV teisę pirkti produktus bei garantiją, kad kitiems dalyviams nebus siūlomos palankesnės sąlygos. Tai atitinka JAV ir Ukrainos sutarties dėl Rekonstrukcijos investicinio fondo steigimo sąlygas“, – paaiškino J. Svyrydenko.
Premjerė pabrėžė, kad Ukrainos gamtiniai ištekliai privalo tarnauti šalies ekonomikai.
Primename, kad pirmiau Ukrainos ministrė pirmininkė J. Svyrydenko sušaukė pasitarimą su Ukrainos ekonomikos saugumo biuro ir verslo asociacijų atstovais veiksmams koordinuoti.
