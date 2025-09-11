 Švedija paskelbė apie 8,6 mlrd. dolerių karinę pagalbą Ukrainai

2025-09-11 17:02
Jūras Barauskas (ELTA)

Nuo rusų invazijos besiginančiam Kyjivui siekiant užsitikrinti didesnę sąjungininkių paramą, Švedijos vyriausybė ketvirtadienį pristatė 8,6 mlrd. JAV dolerių karinės pagalbos Ukrainai paketą 2026–2027 m. laikotarpiui.

Švedija paskelbė apie 8,6 mlrd. dolerių karinę pagalbą Ukrainai / P. Adamovič / BNS nuotr.

„Tai rodo, kad mūsų parama Kyjivui yra tvari“, – kalbėdamas spaudos konferencijoje sakė gynybos ministras Palas Jonsonas.

„Paliaubų ir net taikos susitarimo atveju Švedijos karinė parama Ukrainai išliks reikšminga ir bus tęsiama po to, kai galiausiai bus sudarytos paliaubos ar taikos susitarimas“, – pridūrė jis.

Ateinančius dvejus metus karinė pagalba kasmet sieks 40 mlrd. Švedijos kronų (4,27 mlrd. JAV dolerių).

Gynybos ministerija taip pat pristatė naują pagalbos paketą, į kurį įtraukta 18 artilerijos sistemų „Archer“ su šaudmenimis, tolimojo nuotolio nepilotuojamieji orlaiviai, oro gynybos sistemos ir pakrančių stebėjimo įranga.

Kylio instituto duomenimis, Švedija pagal savo BVP yra penkta pagal dydį ES paramos Ukrainai teikėja.

