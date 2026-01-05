Šveicarija įšaldė visą Maduro turtą

Bernas teigė, kad tokį sprendimą priėmė po to, kai N. Maduro buvo suimtas Karakase per JAV karinę operaciją ir atgabentas į Niujorką, kur jam pateikti kaltinimai narkotikų kontrabanda.
Apibūdindama padėtį kaip nestabilią, Šveicarijos vyriausybė savo pareiškime teigė norinti „užtikrinti, kad dabartinėje situacijoje bet koks neteisėtai įgytas turtas negalėtų būti išvežtas iš Šveicarijos“.
„Todėl ji nusprendė prevenciškai įšaldyti bet kokį p. Maduro ir kitų su juo susijusių asmenų Šveicarijoje turimą turtą“, – sakoma pranešime.
„Turto įšaldymas įsigalioja šiandien, nedelsiant ir galios ketverius metus iki tolesnio pranešimo“, – teigė Bernas.
Vyriausybė pridūrė, jog „jei ateityje teisminio proceso metu paaiškėtų, kad lėšos buvo įgytos neteisėtai, Šveicarija stengtųsi užtikrinti, kad jos būtų naudingos Venesuelos žmonėms“.
„Turto įšaldymas netaikomas jokiems dabartinės Venesuelos vyriausybės nariams“, – teigiame pareiškime.
Šis žingsnis, dėl kurio nuspręsta pagal Šveicarijos federalinį įstatymą dėl užsienio politikoje dalyvaujančių asmenų turimo neteisėto turto įšaldymo ir restitucijos, papildo nuo 2018 metų galiojančias sankcijas Venesuelai, kurios taip pat apima turto įšaldymą, nurodė vyriausybė.
Pasak jos, naujasis turto įšaldymas „nukreiptas prieš asmenis, kuriems anksčiau Šveicarijoje nebuvo taikytos sankcijos“.
Vyriausybė pareiškė, kad atidžiai stebi Venesueloje besiklostančią padėtį, ir paragino „deeskaluoti padėtį, laikytis santūrumo ir tarptautinės teisės, įskaitant draudimą naudoti jėgą ir pagarbos teritoriniam vientisumui principą“.
Ji pabrėžė, jog Šveicarija ne kartą siūlė savo „geras paslaugas visoms šalims, kad būtų rastas taikus situacijos sprendimas“.
Bernas pareiškė, kad N. Maduro „pasitraukimo iš valdžios priežastys neturi lemiamos reikšmės įšaldant turtą“.
Berno teigimu, lemiamas veiksnys yra tai, kad „įvyko nuvertimas nuo valdžios ir kad dabar yra galimybė, jog kilmės šalis ateityje pradės teisinį procesą dėl neteisėtai įgyto turto“.
