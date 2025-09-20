Talibano paleista beveik aštuonis mėnesius kalinta sutuoktinių pora grįžo į Jungtinę Karalystę

80-metis Peteris Reynoldsas (Piteris Reinoldsas) ir jo 76-erių žmona Barbara atvyko lėktuvu iš Kataro sostinės Dohos, kur po paleidimo buvo atliktas jų sveikatos patikrinimas ir kur jie praleido naktį.
Kataro valdžia atliko svarbų vaidmenį padėdama išlaisvinti porą, padidėjus susirūpinimui dėl jų sveikatos.
B. Reynolds plačiai šypsojosi, kai pora išėjo iš atvykimo salės Londono Hitrou oro uoste, bet nesustojo pasikalbėti su laukiančiais žurnalistais.
Jų šeima anksčiau kalbėjo apie „didžiulį džiaugsmą“, išgirdusi, kad jų pagyvenę tėvai buvo išlaisvinti.
„Ši patirtis mums priminė apie diplomatijos, empatijos ir tarptautinio bendradarbiavimo galią“, – penktadienį paskelbtame bendrame pareiškime teigė jų keturi vaikai.
„Nors kelias į pasveikimą bus ilgas, kol mūsų tėvai atsigaus ir galės praleisti laiką su šeima, šiandien yra didžiulio džiaugsmo ir palengvėjimo diena“, – rašoma pareiškime.
Pora buvo suimta vasario mėnesį, kai vyko į savo namus Bamijano provincijoje centrinėje Afganistano dalyje.
Iš pradžių jie buvo laikomi griežčiausio saugumo kalinimo įstaigoje, „tada – požeminėse kamerose be dienos šviesos, kol buvo perduoti“ žvalgybos tarnyboms Kabule, teigė Jungtinių Tautų (JT) ekspertai.
Afganistano piliečiai
Talibano pareigūnai atsisakė nurodyti, kodėl P. Reynoldsas ir jo žmona vasarį buvo sulaikyti.
„Su mumis buvo elgiamasi labai gerai. Nekantraujame pamatyti savo vaikus“, – penktadienį sakė Barbara, stovėdama šalia savo vyro Kabulo oro uoste prieš išvykimą į Dohą.
„Nekantraujame grįžti į Afganistaną, jei tik galėsime. Esame Afganistano piliečiai“, – pridūrė ji.
Pora susituokė 1970 metais Kabule ir beveik du dešimtmečius gyveno Afganistane, ten vykdė švietimo programas. Jie taip pat tapo oficialiais Afganistano piliečiais.
Kai 2021 metais talibai grįžo į valdžią, jie liko Afganistane, nepaisydami Didžiosios Britanijos ambasados rekomendacijų.
Po sulaikymo jų šeima ne kartą kreipėsi su prašymais paskelbti apie jų silpną sveikatą.
Užsienio reikalų ministerijos atstovas Abdul Qaharas Balkhi (Abdul Kaharas Balchis) socialiniuose tinkluose paskelbtame pareiškime teigė, kad pora buvo perduota Jungtinės Karalystės (JK) specialiajam atstovui šalyje Richardui Lindsay (Ričardui Lindsiui).
„Du Britanijos piliečiai Peteris ir Barbara Reynoldsai, pažeidę Afganistano įstatymus, šiandien po teismo proceso buvo paleisti iš areštinės“, – pridūrė A. Q. Balkhi.
Liepos pabaigoje nepriklausomi JT žmogaus teisių ekspertai paragino Talibano vyriausybę išlaisvinti porą, įspėdami apie nuolatinį jų fizinės ir psichinės sveikatos būklės blogėjimą ir teigdami, kad jiems „gresia nepataisoma žala ar net mirtis“.
Britų vyriausybė pataria piliečiams nevyksti į Afganistaną ir įspėja, kad jos galimybės teikti konsulinę pagalbą šioje šalyje yra „itin ribotos“.
Rusija yra vienintelė šalis, oficialiai pripažinusi Talibano vyriausybę, kuri yra įvedusi griežtą islamo teisės versiją ir yra kaltinama dideliais žmogaus teisių pažeidimais.
Nuo 2021 metų rugpjūčio, kai Talibanas po NATO pasitraukimo iš šalies grįžo į valdžią, Afganistane buvo suimti dešimtys užsienio šalių piliečių.
Naujausi komentarai