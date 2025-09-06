Taline beatifikuotas Estijos arkivyskupas kankinys Eduardas Profittlichas

Beatifikacija turėjo vykti gegužės 17-ąją, tačiau, kaip numato kanonai, po popiežiaus Pranciškaus mirties visos tų savaičių ir mėnesių beatifikacijos buvo atšauktos tol, kol jų iš naujo nepatvirtins naujasis popiežius. Arkivyskupo E. Proffitlicho beatifikacija buvo patvirtinta birželio 21 dieną, šį kartą jau Leono XIV potvarkiu.
„Mūsų kankinio arkivyskupo Eduardo Profittlicho beatifikacija yra vilties ir optimizmo žinia visai Estijos visuomenei“, – sakė Talino vyskupas Philippe'as Jourdanas (Filipas Žurdanas).
Užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna (Margusas Cahkna) beatifikacijos ceremonijoje sakė, kad tai yra labai reikšmingas įvykis Estijos istorijoje.
„Šiandien, arkivyskupo Eduardo Profittlicho beatifikacijos dieną, mes ne tik paminime nepaprastą tvirto tikėjimo žmogų, bet ir minime unikalų ir labai reikšmingą įvykį Estijos istorijoje. Tai pirmoji beatifikacija Estijos Katalikų Bažnyčios istorijoje“, – sakė ministras, cituojamas užsienio reikalų ministerijos paskelbtame pranešime.
„Jo tragedija atspindi visos mūsų tautos tragediją. Kiekvienas estas turi savo istoriją apie deportacijas. Sovietų okupacijos metu daugiau nei 22 tūkst. estų buvo nužudyti arba mirė kalėjimuose, darbo stovyklose ir ten, kur buvo priverstinai perkelti ir gyveno nežmoniškomis sąlygomis. Tikslas buvo aiškus: sunaikinti mūsų nepriklausomybę ir palaužti mūsų dvasią. Tačiau Estija išgyveno“, – sakė M. Tsahkna.
„Šiandien, kai Rusija, tęsianti savo agresiją prieš Ukrainą, vykdo žiaurumus, įskaitant deportacijas, egzekucijas ir kitus veiksmus prieš žmoniškumą ir tarptautinę teisę, tai skaudžiai primena mūsų pačių praeitį. Istorija kartojasi“, – pažymėjo ministras.
Pasak M. Tsahkna, E. Profittlicho istorija yra skaudus ir aiškus priminimas, kad laisvė, tiesa ir žmogaus orumas nėra savaime suprantami dalykai ir juos reikia ginti visur.
Beatifikacija vyko pagal Vatikano taisykles.
Beatifikacijos dieną Laisvės aikštėje 11 val. buvo surengtos Beatifikacijos Mišios, kurias organizavo Talino vyskupija. Mišių pabaigoje Laisvės aikštėje buvo pagerbtos visos sovietų deportacijų aukos.
Beatifikacijos dienos popietę taip pat numatyta piligrimų šventė Talino katalikų katedros kieme, o vakare – priėmimas Šv. Mikalojaus bažnyčios muziejiniame komplekse.
Rugsėjo 7-osios vidudienį Talino vyskupas Ph. Jourdanas vadovaus padėkos Mišioms Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje.
E. Profittlichas gimė 1890 metais Vokietijos Biresdorfe, studijavo filosofiją ir teologiją Nyderlandų Valkenburge. 1922 metais jis persikėlė į Lenkiją, kur tęsė filosofijos ir teologijos studijas doktorantūroje, o vėliau kaip parapijos kunigas dirbo Lenkijoje ir Vokietijoje.
1930 metais jis buvo pasiųstas į Estiją kaip misionierius. Augant Talino tikinčiųjų bendruomenei, popiežius jį paskyrė Estijos administratoriumi, o kiek vėliau ir arkivyskupu, tuo metu šalies valdžia jam suteikė Estijos pilietybę, rašoma Vatikano pranešime.
Kai Estijos sovietiniai okupantai suėmė visus kunigus, arkivyskupas buvo raginamas išvykti, tačiau atsisakė paaiškindamas, kad jo, kaip ganytojo, vieta yra su ganomaisiais, t. y. Estijoje.
1941 metų birželį sovietų valdžia suėmė arkivyskupą E. Profittlichą, jį išvežė į Rusiją, įkalino, nuteisė mirtimi ir kankino iki išsekimo. Arkivyskupas mirė būdamas 51 metų 1942 metų vasario 22-ąją Kirovo kalėjime prieš pat numatytą egzekuciją.
E. Profittlichas pripažintas Katalikų Bažnyčios kankiniu ir Garbinguoju Dievo tarnu. Rugsėjo 11-ąją sukanka jo gimimo 135 metinės.
