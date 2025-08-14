Iš pasaulio žaidynių – su medaliais

Lietuvai atstovavo Kauno rajono, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos ir Panevėžio sportininkai. Kauno rajono delegaciją sudarė penki dziudo, penki lengvosios atletikos ir keturi plaukimo sporto šakų atstovai. 12–15 metų amžiaus sportininkai į Lietuvą grįžo pasipuošę dviem bronzos medaliais.
Abu bronzos medaliai buvo iškovoti jau pirmąją varžybų dieną Talino „Kalev“ sporto komplekse vykusiose dziudo kovose. Svorio kategorijoje iki 48 kg Gaja Valauskaitė (trenerė R. Steponaitytė), įveikusi varžovę iš Slovėnijos, pasipuošė bronzos medaliu. Domantas Matulionis (trenerė R. Steponaitytė) svorio kategorijoje iki 66 kg mažajame finale įveikė Didžiosios Britanijos sportininką ir taip pat iškovojo bronzos medalį. Meida Valauskaitė (trenerė R. Steponaitytė) kovoje dėl bronzos nusileido britei ir žaidynėse užėmė penktą vietą. Lėja Kulikauskaitė (treneris R. Pocius) kovoje dėl trečios vietos po atkaklios kovos nusileido atstovei iš kito Lietuvos miesto ir taip pat užėmė penktą vietą.
„Kalev“ stadione vyko ir lengvosios atletikos varžybos. Jose mūsų delegacijos atstovai prasibrovė į penkis finalus. Augustas Vaicekauskas (treneris A. Starkevičius), pagerinęs asmeninį šuolio į tolį rekordą (6,16 m), užėmė šeštą vietą, o šuolyje į aukštį iki prizinės vietos jam pritrūko vos vieno sėkmingo šuolio ir šioje rungtyje liko ketvirtas. Sprinteris Ignas Paulavičius (trenerė I. Kondratavičiūtė) 400 m bėgimo rungties „A“ finale užėmė šeštą vietą, taip pat pateko į 100 m bėgimo rungties pusfinalį. Estrėja Orlovaitė (trenerė I. Kondratavičiūtė) 80 m barjerinio bėgimo „A“ finale finišavo aštunta. Vincas Vaištaras (trenerė K. Kunickaitė) ieties metimo finale užėmė vienuoliktą vietą. Inesa Tamulevičiūtė liko per žingsnį nuo 80 m barjerinio bėgimo „B“ finalo ir žaidynėse užėmė septynioliktą vietą.
„Kalev SPA“ plaukimo bazėje asmeninius karjeros rezultatus gerino ir jaunieji Kauno rajono plaukikai, treniruojami Simo Žiauko. Ramunė Pauliukevičiūtė beveik 10 sek. pagerino savo asmeninį 200 m plaukimo krūtine rungties rezultatą, o 50 m plaukimo peteliške distancijoje užėmė devynioliktą vietą. Germanas Eimontas berniukų 200 m plaukimo krūtine rungtyje buvo šešioliktas.
Pasibaigus žaidynėms Kauno rajono vicemeras Laurynas Dilys ir delegacijos vadovas – Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas sportui Arūnas Talalas – džiaugėsi sportininkų pasiektais rezultatais, jų noru garsinti Kauno rajono vardą, besąlygišku trenerių atsidavimu ir tėvų indėliu į jaunųjų sportininkų ateitį.
Uždarymo ceremonijoje žaidynių vėliava buvo perduota Taivano atstovams – būtent ten 2026 m. vyks 58-osios Tarptautinės pasaulio vaikų sporto žaidynės.
