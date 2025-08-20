Tarptautinis baudžiamasis teismas smerkia naujas JAV sankcijas

Tarp sulaukusiųjų Vašingtono sankcijų yra teisėjas Nicolas Guillou (Nikola Giju) iš Prancūzijos, pirmininkaujantis byloje, kurioje išduotas Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) arešto orderis.
Sankcijos taip pat nustatytos teisėjai Kimberly Prost (Kimberli Prost) iš Kanados ir dviem prokuroro pavaduotojams: Nazhat Shameem Khan (Nažat Šamim Chan) iš Fidžio bei Mame Mandiaye Niangui (Mamei Mandiajei Niangui) iš Senegalo.
K. Prost dalyvavo byloje, kurioje buvo leista tirti įtariamus nusikaltimus, padarytus per karą Afganistane, įskaitant nusikaltimus, kuriais įtariami JAV kariai.
„Šios sankcijos yra akivaizdus puolimas prieš nešališkos teisminės institucijos nepriklausomumą“, – teigiama teismo paskelbtame pareiškime.
TBT pareiškė, kad „tvirtai remia savo darbuotojus ir neįsivaizduojamų žiaurumų aukas“.
Jis teigė, kad „tęs savo įgaliojimų vykdymą, nesibaimindamas“ ir „neatsižvelgdamas į jokius apribojimus, spaudimą ar grasinimus“.
Jungtinės Valstijos trečiadienį įvedė sankcijas dar keturiems TBT teisėjams ir prokurorams, vėl bandydamos sukliudyti teismo veiklai, be kita ko, dėl jo veiksmų prieš Izraelį.
„Šis teismas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui ir yra naudojamas kaip teisės karo priemonė prieš Jungtines Valstijas ir mūsų artimą sąjungininką Izraelį“, – pareiškė JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas).
B. Netanyahu pasveikino tokį JAV sprendimą.
„Sveikinu JAV valstybės sekretorių Marco Rubio, kuris nusprendė nustatyti sankcijas Tarptautinio baudžiamojo teismo teisėjams, – pareiškė Izraelio ministras pirmininkas pareiškime, kurį paskelbė jo biuras. – Tai yra ryžtingas veiksmas prieš melagingą Izraelio valstybės ir (Izraelio kariuomenės) šmeižimo kampaniją“.
Birželio pradžioje Jungtinės Valstijos jau įvedė sankcijas keturioms TBT teisėjoms, be kita ko – ir dėl Izraelio ministro pirmininko arešto orderio.
Dar anksčiau šiais metais JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) paskelbė sankcijas TBT vyriausiajam prokurorui Karimui Khanui (Karimui Chanui), kuris gegužę pareiškė, jog laikinai pasitrauks iš pareigų, kol bus baigtas vidaus tyrimas dėl įtariamo netinkamo jo elgesio.
TBT praėjusių metų lapkritį išdavė B. Netanyahu, jo buvusio gynybos ministro Yoavo Gallanto (Joavo Galanto) ir vieno „Hamas“ pareigūno arešto orderius dėl kaltinimų karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumui, įskaitant badą kaip karo metodą, per Izraelio ir palestiniečių kovotojų grupuotės karą Gazos Ruože.
TBT taip pat atliko tyrimus dėl įtariamų JAV karių karo nusikaltimų Afganistane.
2002 metais įsteigtas TBT siekia patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis, atsakingus už sunkiausius pasaulio nusikaltimus, kai šalys nenori arba negali to padaryti pačios.
JAV ir Izraelis nėra TBT narės.
Naujausi komentarai