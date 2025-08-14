TATENA skambina pavojaus varpais: padėtis Zaporižios AE blogėja

Pažymima, kad nors šeši ZAE reaktoriai nuo 2024 m. pavasario yra sustabdyti šaltuoju būdu, jų saugos sistemoms, reaktorių aktyviosioms zonoms ir panaudoto branduolinio kuro saugojimo baseinams eksploatuoti vis dar reikia vandens.
„Mūsų komanda atkreipė dėmesį į didėjančius iššūkius, susijusius su patikimo aušinamojo vandens tiekimo šešiems šaltojo sustabdymo būsenoje esantiems reaktoriams ir jų saugos sistemoms užtikrinimu, ypač esant dabartinėms karštoms oro sąlygoms, kai garavimo lygis yra aukštas“, – pasibaigus dvi savaites trukusiam stebėjimui teigė ekspertai.
TATENA taip pat pridūrė, kad padėtis aprūpinant ZAE elektros energija iš išorinių šaltinių tebėra pažeidžiama. Agentūra priminė, kad gegužės 7 d. elektrinė prarado ryšį su paskutine išlikusia rezervine 330 kW perdavimo linija ir dabar yra priklausoma nuo vienintelės 750 kW linijos.
TATENA ekspertai apžiūros metu taip pat pastebėjo šalia aušinimo bokštų stovinčius apdegusius medžius.
Rugpjūčio 12 d. pasirodė pranešimų apie dūmus Zaporižios AE rajone – Energetikos ministerijos duomenimis, netoli krovinių uosto buvo pastebėtas juodas dūmų stulpas.
Tai toli gražu ne pirmas incidentas, įvykęs ZAE po to, kai ją okupavo Rusijos Federacija. Rugpjūčio 3 d. TATENA pranešė apie sprogimus ir dūmus vieno iš pagalbinių objektų, esančių netoli aikštelės, teritorijoje.
Tuo pat metu birželio pradžioje Rusija pareiškė, kad rado būdą, kaip išspręsti vandens tiekimo į Zaporižios AE problemą. Tai galėtų būti pirmas žingsnis siekiant vėl paleisti elektrinę.
