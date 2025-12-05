TBT prokuroro pavaduotojas: Putino ir Netanyahu teismas už akių įmanomas

„Mes tai išbandėme Kony byloje. Tai sudėtingas procesas. Tačiau mes jį išbandėme ir supratome, kad tai įmanoma ir naudinga“, – sakė Mame Mandiaye Niangas interviu AFP.
M. M. Niangas turėjo omenyje beprecedentį „kaltinimų patvirtinimo“ teismo posėdį dėl pabėgusio Ugandos sukilėlių lyderio Josepho Kony, surengtą anksčiau šiais metais jam nedalyvaujant.
Tame pačiame interviu TBT prokuroro pavaduotojas griežtai sukritikavo JAV sankcijas, sakydamas, kad jos iš esmės prilygina aukščiausius teismo pareigūnus „teroristams ir narkotikų prekeiviams“.
„Galite nesutikti su tuo, ką darome. Tai vyksta nuolat, – sakė M. M. Niangas. – Bet net jei mes keliame jums pasipiktinimą, jūs jokiu būdu neturėtumėte mūsų prilyginti teroristams ar narkotikų prekeiviams. Tokia yra žinia“ JAV prezidentui Donaldui Trumpui.
