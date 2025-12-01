TBT tvirtina, kad neketina pasiduoti JAV ir Rusijos spaudimui

Devyniems TBT darbuotojams, įskaitant šešis teisėjus ir vyriausiąjį prokurorą, JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) įvedė sankcijas dėl tyrimų, kuriuos teismas atlieka Jungtinių Valstijų ir Izraelio atžvilgiu.
Maskva taip pat yra išdavusi šių darbuotojų arešto orderius, reaguodama į 2023 metais Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui išduotą arešto orderį dėl karo nusikaltimų Ukrainoje.
„Niekada nepripažįstame jokio spaudimo“, – pareiškė teisėja Tomoko Akane (Tomoko Akanė).
Skelbiama, kad JAV įvestos sankcijos šiems TBT darbuotojams apsunkino jų darbą atliekant įvairiausius tyrimus. Teismas taip pat susiduria su vis didesniais išteklių poreikiais.
Praėjusiais metais T. Akane perspėjo dėl grėsmių, kurias TBT kėlė D. Trumpo naujoji administracija. Praėjus kelioms savaitėms po to, kai D. Trumpas grįžo į Baltuosius rūmus, jis pasirašė vykdomąjį įsaką, kuriuo buvo įvestos sankcijos TBT prokurorui Karimui Khanui (Karimui Chanui) dėl tyrimų, susijusių su Izraeliu.
Vašingtonas yra artimiausias Izraelio sąjungininkas.
TBT praėjusių metų lapkritį išdavė Izraelio ministro primininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu), jo buvusio gynybos ministro Yoavo Gallanto (Joavo Galanto) ir vieno „Hamas“ pareigūno arešto orderius dėl kaltinimų karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumui, įskaitant badą kaip karo metodą, per Izraelio ir palestiniečių kovotojų grupuotės karą Gazos Ruože.
Pirmadienį prasidėjo savaitę truksiantis TBT posėdis. Darbotvarkėje numatytas biudžeto tvirtinimas.
Naujausi komentarai