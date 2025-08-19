Trumpas apie saugumo garantijas Ukrainai: JAV pasirengusios padėti ore

„Kalbant apie saugumą, jie (europiečiai) yra pasirengę dislokuoti žmones ant žemės. Mes esame pasirengę jiems padėti, tikriausiai ypač ore. Nes niekas neturi tokių dalykų, kokius turime mes“, – kalbėjo D. Trumpas. Jis pridūrė manantis, kad jei bus pasiektas taikos susitarimas, „labai ilgą laiką nekils problemų“.
„Bus tam tikros formos saugumas. Tačiau negali būti NATO, nes to nebus niekada“, – pabrėžė D. Trumpas. Jis kartu nurodė, kad Amerikos kariai nebus dislokuojami Ukrainoje.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kiek anksčiau pranešė, kad Ukraina po Vašingtone vykusių derybų su JAV prezidentu ir Europos lyderiais jau dirba prie konkrečios saugumo garantijų sistemos.