Rusija per naktinę ataką smogė energetikos infrastruktūrai Kyjivo ir Odesos srityse

Po šių atakų daugiau nei 20 gyvenviečių Kyjivo srityje liko be elektros, savo oficialiame socialinio tinklo „Telegram“ kanale paskelbė ministerija.
Rusija per beveik ketverius metus trunkančią invaziją, ypač žiemą, nuolat taikosi į Ukrainos elektros ir šildymo tinklą.
Kremlius, vykdydamas strategiją žiemą paversti savo ginklu, siekia palaužti ukrainiečių valią priešintis.
Naujasis Ukrainos energetikos ministras Denysas Šmyhalis penktadienį pranešė, kad praėjusiais metais rusai surengė 612 kombinuotų atakų prieš energetikos sektorių.
Pastaraisiais mėnesiais atakos suintensyvėjo, naktimis temperatūrai nukritus net iki 18 laipsnių Celsijaus šalčio.
Ukraina paskelbė nepaprastąją padėtį Ukrainos sektoriuje bei laikinai sušvelnino komendanto valandos apribojimus, kad prireikus žmonės bet kada galėtų nueiti į valdžios įsteigtus viešuosius šildymo centrus, sakė D. Šmyhalis.
Jis teigė, kad ligoninės, mokyklos ir kita ypatingos svarbos infrastruktūra išlieka pagrindiniu elektros energijos ir šilumos tiekimo prioritetu.
Pasak D. Šmyhalio, pareigūnai nurodė tokioms valstybinėms įmonėms kaip „Ukrzaliznytsia“, „Naftogaz“ ir „Ukroboronprom“ skubiai įsigyti importuojamos elektros energijos, kuri padengtų ne mažiau kaip 50 proc. jų pačių suvartojimo.