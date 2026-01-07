 Rusams atakavus du uostus Odesoje žuvo žmogus ir aštuoni buvo sužeisti

2026-01-07 21:39
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Rusijos pajėgos smogė dviem uostams Odesoje ir pražudė žmogų bei mažiausiai aštuonis sužeidė. Tai tinkle „Telegram“ pranešė vicepremjeras atstatymo bei bendruomenių ir teritorijų plėtros klausimais Oleksijus Kuleba.

Rusams atakavus du uostus Odesoje žuvo žmogus ir aštuoni buvo sužeisti / Scanpix nuotr.

„Rusija vėl atakavo du uostus Odesos srityje. Deja, žuvo žmogus. Reiškiame užuojautą šeimai ir artimiesiems. Mažiausiai penki žmonės buvo sužeisti, jie gauna reikiamą medicininę pagalbą“, – teigiama įraše.

Pasak O. Kulebos, per ataką apgadinti uostų įrenginiai, administraciniai pastatai ir naftos konteineriai.

Odesos srities karinės administracijos vadovas Olehas Kiperis tinkle „Telegram“ patikslino, kad sužeistųjų skaičius per Rusijos surengtą uostų puolimą išaugo iki aštuonių. Visiems jiems suteikiama pagalba.

