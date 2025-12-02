Putinas: išplėsime savo atakas prieš uostų įrenginius ir laivus

„Išplėsime savo atakas prieš uostų įrenginius ir laivus, plaukiančius į Ukrainos uostus“, – Maskvoje žurnalistams pareiškė V. Putinas. Kaip kraštutinę priemonę jis pagrasino atkirsti Ukrainą nuo jūros.
V. Putinas atakas neutraliuose vandenyse pavadino piratavimu ir dėl jų tiesiogiai apkaltino Ukrainos ginkluotąsias pajėgas.
„Jei tai tęsis, svarstysime apie atsakomąsias priemones prieš laivus ir šalis, kurios padeda Ukrainai vykdyti šias piratavimo akcijas“, – pabrėžė V. Putinas.
Praėjusiomis dienomis Juodojoje jūroje jūriniais dronais buvo atakuoti du vadinamojo Rusijos šešėlinio laivyno tanklaiviai. Antradienį netoli Turkijos krantų surengta dar viena ataka prieš laivą, kuris, kaip spėjama, prieš tai buvo įplaukęs į vieną Rusijos kontroliuojamų Ukrainos uostų. Ukrainos užsienio reikalų ministerija bent jau dėl pastarojo incidento atmetė bet kokią atsakomybę ir apkaltino Rusiją inscenizacija.