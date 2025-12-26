Ukraina: rusų kariai visą naktį bombardavo Odesos srities uostus

Tai kanale „Telegram“ pranešė Ukrainos atstatymo reikalų vicepremjeras ir bendruomenių bei teritorijų plėtros ministras Oleksijus Kuleba.
„Priešas visą naktį nuolat bombardavo Odesos srities uostus. Dėl dronų smūgių buvo apgadinti grūdų elevatoriai, civilių įmonių sandėliai, barža ir su Slovakijos bei Palau Respublikos vėliavomis plaukiojantys laivai. Gelbėjimo tarnybos gesina gaisrus atakų vietose. Uosto darbuotojai toliau vertina padarytą žalą“, – teigiama pranešime.
O. Kuleba taip pat informavo, kad buvo užfiksuoti daliniai elektros tiekimo sutrikimai. Pasak jo, brigados šiuo metu siekia atstatyti elektros tiekimą.
Be to, Rusijos dronai atakavo terminalą Mykolajivo srityje. Buvo apgadintas su Liberijos vėliava plaukiojantis laivas. Aukų nebuvo, vyksta remonto darbai.
Dronų smūgiai taip pat padarė žalos Lvivo geležinkeliams Kovelio stotyje. Buvo apgadintas lokomotyvas ir krovininis vagonas, o sprogimo banga sudaužė lokomotyvų depo langus. Valstybinės geležinkelių bendrovės „Ukrzaliznycia“darbuotojai šaliną atakos padarinius.
Gruodžio 25 d. rusams paleidus dronus į uosto infrastruktūrą Odesos srityje žuvo vienas žmogus, dar du buvo sužeisti.