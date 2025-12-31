Per Rusijos ataką Odesoje sužeisti keturi žmonės

„Dronais buvo atakuota mūsų regiono gyvenamoji, logistinė ir energetinė infrastruktūra“, – socialiniame tinkle „Telegram“ nurodė Odesos srities karinės administracijos vadovas Olehas Kiperis.
Atskirame „Telegram“ įraše miesto karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas pareiškė, kad atakos metu buvo sužeisti du aštuonerių ir 14-os metų vaikai bei septynių mėnesių kūdikis.
Jis pridūrė, kad taip pat buvo sužeistas 42-ejų vyras, kurio būklė šiuo metu yra sunki.
Smūgiai Odesai suduoti tuo metu, kai Ukraina neigia kaltinimus dėl dronų atakos prieš vieną iš Rusijos prezidento Vladimiro Putino rezidencijų.
Kyjivas apkaltino Maskvą melagingos informacijos skleidimu, siekiant manipuliuoti derybomis dėl beveik ketverius metus trunkančios plataus masto invazijos į Ukrainą pabaigos.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Rusijos teiginį pavadino prasimanymu ir pareiškė, kad sausio 6 dieną Prancūzijoje surengs derybas su Kyjivo sąjungininkais.
Pirmadienį Rusija apkaltino Kyjivą paleidus dronų į V. Putino rezidenciją tarp Maskvos ir Sankt Peterburgo ir paskelbė, kad dėl to „peržiūrės“ savo derybų poziciją dėl karo Ukrainoje užbaigimo.
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškime teigė, kad Ukraina sekmadienio vakarą paleido 91 droną į V. Putino oficialią rezidenciją Novgorodo srityje, pridurdamas, kad visus juos sunaikino oro gynyba.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) sekmadienį pareiškė, kad susitarimas dėl Rusijos invazijos į Ukrainą pabaigos yra artimesnis nei bet kada, tačiau po naujausių derybų su V. Zelenskiu nepranešė apie jokį akivaizdų proveržį teritorijos klausimu.