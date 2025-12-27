Po Rusijos smūgių be elektros Kyjive ir jo apylinkėse liko per milijoną namų

Socialiniuose tinkluose paskelbtame pranešime įmonė nurodė, kad dėl gruodžio 27-ąją įvykdytos masinės Rusijos raketų atakos Kyjivas patyrė didelio masto elektros tiekimo sutrikimus.
Bendrovė pridūrė, kad DTEK brigados dirba siekdamos atkurti elektros tiekimą, toliau gaudžiant oro pavojaus sirenoms.
Rusija šeštadienį raketomis ir dronais atakavo Ukrainos sostinę, žuvo mažiausiai vienas žmogus, o dar 27 buvo sužeisti, pranešė valdžios institucijos.
Kyjive griaudėjo sprogimai, kai balistinės raketos ir dronai smogė miestui. Ataka prasidėjo anksti ryte ir tęsėsi ištisas valandas.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ruošiasi sekmadienį Floridoje susitikti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) tolesnėms deryboms dėl beveik ketverius metus trunkančio karo užbaigimo. V. Zelenskis šeštadienį skrisdamas į Jungtines Valstijas užsuko į Kanadą, kur susitiks su premjeru Marku Carney (Marku Karniu).
V. Zelenskis sakė, kad jis ir D. Trumpas planuoja aptarti keletą klausimų, įskaitant saugumo garantijas ir teritorinius klausimus Donecko ir Zaporižios regionuose.
Rusijos gynybos ministerija šeštadienį savo ruožtu paskelbė, kad naktį surengė masinį smūgį naudodama tolimojo nuotolio tiksliuosius ginklus iš sausumos, oro ir jūros, įskaitant hipergarsines aerobalistines raketas „Kinžal“ ir dronus. Ministerija teigė, kad smūgiai buvo nukreipti į Ukrainos pajėgų ir karo pramonės įmonių naudojamus energetikos infrastruktūros objektus.
Tačiau per Maskvos ataką buvo smogta ir keliems gyvenamiesiems namams.