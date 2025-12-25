 Rusija atakavo uosto ir pramoninius objektus Odesos srityje

Rusija atakavo uosto ir pramoninius objektus Odesos srityje

2025-12-25 10:23
Karolis Broga (UKRINFORM)

Rusija naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį smogė uosto ir pramoninei infrastruktūrai Odesos srityje. Vienas žmogus žuvo, o du buvo sužeisti.

Rusų ataka Odesos regione
Rusų ataka Odesos regione / Scanpix nuotr.

Apie tai socialinėje platformoje „Telegram“ paskelbė  Odesos srities karinės administracijos vadovas Olehas Kipperis.

Jis pranešė, kad per išpuolį buvo apgadintos administracinės, gamybos ir sandėliavimo patalpos. Kai kuriuose pastatuose kilo gaisrai, bet juos užgesino ugniagesiai.

Įvykio vietoje dirba gelbėjimo tarnybos. Vyksta atakos padarinių likvidavimas ir duomenų rinkimas apie dar vieną Rusijos Federacijos įvykdytą karo nusikaltimą.

Naujienų agentūra „Ukrinform“ taip pat pranešė, kad pastarąją parą Rusija prieš Ukrainą surengė vieną raketų ataką ir 80 oro antskrydžių, kurių metu panaudotos trys raketos ir 193 valdomos aviacinės bombos. Be to, rusai paleido 6 393 smogiamuosius dronus ir 4 015 kartų apšaudė Ukrainos pozicijas ir gyvenvietes panaudodama artileriją.

