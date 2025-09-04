Trumpas: arba jie naivūs, arba smarkiai meluoja

„Man labai malonu pranešti, kad Kosmoso vadovybės būstinė persikels į gražią vietą, vadinamą Hantsvilu, Alabamoje, kuris nuo šiol amžinai bus žinomas kaip Raketų miestas. Taigi, Hantsvilis, Alabama, mes mylime Alabamą“, – kalbėjo JAV prezidentas.
Už prezidento stovintys garsūs respublikonai jau seniai norėjo, kad ši nauja agentūra su visu savo daugiamilijardiniu finansavimu atsidurtų respublikoniškoje Alabamoje, bet ankstesnė Joe Bideno administracija pristabdė planus iškelti karinę kosmoso reikalų būstinę iš demokratų valdomos Kolorado valstijos.
„Pasakysiu, kad noriu padėkoti Koloradui. Viena iš didžiausių problemų, su kuria susidūriau, yra ta, kad jie balsuoja paštu. Jie perėjo prie balsavimo paštu. Taigi, jie automatiškai surengė nesąžiningus rinkimus. Mes negalime to leisti“, – šnekėjo D. Trumpas.
Po to D. Trumpas nemažai kalbėjo apie savo planus pasiųsti nacionalinę gvardiją ir į Čikagą, ir į Baltimorę – taip pat demokratų valdomus miestus, kaltindamas jų vadovybę, taip pat ir Ilinojaus gubernatorių Prickerį, kad tai jie atsakingi už nusikaltėlių smurtą juodaodžių kvartaluose, nors šių miestų gyventojai visai netrokšta, kad jų gatvėse atsirastų dar daugiau ginkluotų ir šaudyti pasiruošusių žmonių.
„Arba jie naivūs, arba smarkiai meluoja. Ir jis pasakys: „Mes nenorime jokios apsaugos, kuri mums nebūtina“. Taigi, per pastarąsias tris savaites jis neteko beveik 20 žmonių. Nėra tokių vietų pasaulyje, įskaitant vietas, kur galėtumėte nuvykti, pavyzdžiui, Afganistanas ar kur kitur, kurios galėtų prilygti tam, kas ten vyksta. Čikaga dabar yra „pragaro skylė“, – nurodė D. Trumpas.
Čikagos valdžia savo ruožtu priminė D. Trumpui visiškai neveiksmingą federalinę prekybos ginklais kontrolę.
„Užuot naudoję militarizuotus imigracijos agentus mūsų bendruomenėms čia, Čikagoje, terorizuoti, užuot siuntę į mūsų miestą pasienio patrulius, kad suimtų motinas ir tėvus, kurie dešimtmečius Čikagą vadina savo namais – darbininkų klasės žmones, kurie moka mokesčius ir stiprina mūsų bendruomenę, jie turėtų nukreipti šiuos išteklius kovai su ginklų prekeiviais, kad pagaliau galėtume sustabdyti smurtą“, – aiškino Čikagos meras Brandon Johnson.
D. Trumpas taip pat pagyrė JAV laivyno pajėgas, dabar dislokuotas prie Venesuelos krantų. Ten dabar patruliuoja bent aštuoni Amerikos karo laivai, jų tikslas – sustabdyti narkotikų kontrabandą iš Venesuelos. Tai jau vyksta, kaip parodė Pentagono išplatinta vaizdo medžiaga, kurioje amerikiečiai sunaikina vieną narkotikų kontrabandininkų katerį – su visu kroviniu ir įgula.
„Kai baigsite ir išeisite iš kambario, pamatysite, kad per pastarąsias kelias minutes mes tiesiogine prasme pašovėme narkotikų gabenimo laivą su daug narkotikų, jūs tai pamatysite bei skaitysite apie tai“, – sakė JAV prezidentas.
Venesuelos režimo atstovai pareiškė, kad įrašas – klastotė, padaryta naudojant dirbtinio intelekto programas.
D. Trumpo administracija apkaltino kairuolišką, naftos labai turtingos Venesuelos režimą, kuriam vadovauja prezidentas diktatorius Nikolas Maduras, aktyviai remiant narkotikų kontrabandą į JAV, nors absoliuti dauguma į JAV plūstančių narkotikų yra pagaminami ne Venesueloje, o Kolumbijoje, kurios valdžia yra Vašingtono sąjungininkė. Bet prezidento D. Trumpo pareigūnai padidino premiją už informaciją, kuri padėtų suimti prezidentą N. Madurą, iki 50 milijonų dolerių.
„Ko nori imperialistų gringo? Venesuelos turtų, kolonizuoti Venesuelą, sudaužyti ją į gabalus“, – teigė Venesuelos prezidentas Nicolás Maduro.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Galiausiai per spaudos konferenciją Baltuosiuose rūmuose prezidentas D. Trumpas buvo paklaustas, kur jis buvo savaitgalį.
D. Trumpas, į teiginį, kad savaitgalį socialiniuose tinkluose buvo išplitusi virusinė tendencija, bei paklaustas, kaip savaitgalį sužinojo, jog yra miręs, ar matė tai, atsakė: „Ne.“
„Tai netikros naujienos. Žinote, jos tiesiog tokios netikros. Štai kodėl žiniasklaidos patikimumas toks žemas. Žinojau, kad jie klausia: „Ar jam viskas gerai? Kaip jis jaučiasi? Kas negerai?“ Be to, tai buvo ilgesnis darbo dienos savaitgalis“, – aiškino D. Trumpas.
79-erių D. Trumpas pasakė, kad iš tikrųjų per tą savaitgalį daug dirbo ir davė interviu.
