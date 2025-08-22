Istorinis įvykis – bažnyčia pajudėjo ant ratų

Po paskutinio palaiminimo Švedijos miesto Kirunos bažnyčia pajudėjo iš vietos, nes pastatas pervežamas kitur.
„Kirunoje – istorinė diena. Perkeliame mūsų nuostabią bažnyčią, gabensime ją pusę kelio, o iš viso – 5 kilometrus“, – aiškino bendruomenės plėtros komandos atstovė Therese Lindroth (Teresė Lindrot).
Vienu gražiausių Švedijos pastatų laikomą bažnyčią tenka perkelti plečiant didžiausią Europoje požeminę geležies rūdos kasyklą.
„Dirbome aštuonis metus, laukdami, kol ateis ši diena. Pagaliau ji atėjo, todėl esu labai laiminga“, – tikino T. Lindroth.
Miesto perkėlimas prasidėjo beveik prieš du dešimtmečius ir, kaip numatoma, tęsis dar kelerius metus. Naujas miesto centras oficialiai atidarytas prieš tris metus.
„Žemė, ant kurios šiuo metu stovi bažnyčia, yra paveikta mūsų kasybos veiklos. Todėl turime perkelti bažnyčią į kitą vietą – naują miesto centrą“, – teigė T. Lindroth.
Perkėlimas sulaukė didelio 18 tūkst. Kirunos gyventojų susidomėjimo. Į miestą šia proga atvyko ir karalius. Švedijos televizija visą kelionę transliavo tiesiogiai.
„Labai nerimavau dėl bažnyčios perkėlimo, nes tai yra didelis įvykis. Bijojau, kad viskas sugrius, bet taip neatsitiko, todėl esu labai laiminga“, – pasakojo moteris.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Laukiau šio įvykio keletą metų. Kai atvykome, nežinojau, ko tikėtis. Turėjau tai pamatyti, nes tai keista ir svarbi proga“, – tikino vyriškis.
670 tonų sveriančios bažnyčios perkėlimas atsieis daugiau nei 44 mln. eurų. Šalia bažnyčios stovinti varpinė bus perkeliama kitą savaitę. Bažnyčia tikintiesiems vėl duris naujoje vietoje atvers kitų metų pabaigoje.
