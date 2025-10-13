Trumpas atvyko į Izraelį

JAV lyderį Ben Guriono oro uoste ant raudonojo kilimo pasitiko Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ir prezidentas Isaacas Herzogas.
Izraelio prezidentas pareiškė, kad įteiks aukščiausią šalies civilinį apdovanojimą savo JAV kolegai už jo vaidmenį užtikrinant Gazos Ruože laikomų įkaitų išlaisvinimą ir padedant užbaigti karą.
„Savo nenuilstamomis pastangomis prezidentas Trumpas ne tik padėjo grąžinti mūsų artimuosius namo, bet ir sukūrė pamatus naujai erai Artimuosiuose Rytuose, paremtai saugumu, bendradarbiavimu ir tikra viltimi dėl taikios ateities“, – jo biuro paskelbtame pranešime sakė I. Herzogas.
„Man bus didelė garbė įteikti jam Izraelio prezidento garbės medalį“, – pridūrė jis.
I. Herzogas teigė, kad apdovanojimas bus įteiktas artimiausiais mėnesiais ir kad jis pirmadienį informuos į Izraelį atvykusį D. Trumpą apie šį savo sprendimą.
Egipto prezidento Abdel Fattah al Sisi biuras taip pat pranešė, kad D. Trumpui bus įteiktas aukščiausias civilinis šalies apdovanojimas.
Egipto prezidento biuro pranešime teigiama, kad D. Trumpui bus įteiktas Nilo ordinas už pastangas sustabdyti karą Gazos Ruože.
Apdovanojimas bus skirtas už išskirtinį D. Trumpo indėlį remiant taikos pastangas, sušvelninant konfliktus ir, visai neseniai, už jo lemiamą vaidmenį užbaigiant karą Gazos Ruože“, priduriama pranešime.
