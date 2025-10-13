Trumpas Jeruzalėje sveikina istorinę naujų Artimųjų Rytų aušrą

„Po tiek daug nesibaigiančio karo ir begalinio pavojaus metų šiandien dangus yra ramus, ginklai tyli, sirenos nutilo, o saulė pateka virš šventosios žemės, kurioje pagaliau vyrauja taika, virš žemės ir regiono, kuris, duok Dieve, taikiai gyvens visą amžinybę“, – sakė jis.
„Tai ne tik karo pabaiga (…) Tai istorinė naujų Artimųjų Rytų aušra“, – tvirtino D. Trumpas.
Jis triumfu pavadino susitarimą dėl ugnies nutraukimo Gazos Ruože ir „Hamas“ laikomų įkaitų paleidimo ir kartu padėkojo arabų ir musulmonų pasaulio tarpininkams.
„Taip pat norėčiau perduoti didžiulę padėką visoms arabų ir musulmonų pasaulio šalims, kurios susivienijo, kad paspaustų „Hamas“ išlaisvinti įkaitus ir išsiųsti juos namo“, – nurodė D. Trumpas.
„Mums labai padėjo daugybė žmonių, kurių net nesitikėtumėte, ir noriu jiems už tai labai padėkoti. Tai neįtikėtinas Izraelio ir pasaulio triumfas, kad visos šios šalys bendradarbiauja kaip taikos partnerės“, – teigė JAV vadovas.
„Daugybė šeimų visoje šalyje jau daug metų neišgyveno nė vienos tikros taikos dienos (…) Ilgas ir skausmingas košmaras pagaliau baigėsi“, – pridūrė D. Trumpas.
Pranešama, kad JAV prezidento kreipimasis į Izraelio parlamentą buvo trumpam pertrauktas, nes buvo pašalintas vienas kairiųjų pažiūrų įstatymų leidėjas.
„Tai buvo labai efektyvu“, – pašmaikštavo D. Trumpas, kai parlamentaras buvo greitai išvestas. JAV lyderis padarė pauzę, kuomet Kneseto darbuotojas garsiai įsakė išsiųsti įstatymų leidėją Oferą Cassifą po pareikšto protesto.
