Trumpas atvyko į Japoniją

Dešimtys žmonių buvo susirinkę Tokijo Hanedos tarptautiniame oro uoste, norėdami nufotografuoti nusileidžiantį lėktuvą „Air Force One“.
D. Trumpas pirmadienio vakarą turėtų susitikti su Japonijos imperatoriumi, o antradienį – su naująja šalies ministre pirmininke Sanae Takaichi (Sanaje Takaiči).
JAV lyderis teigė girdėjęs apie ją „puikių atsiliepimų“ ir gyrė tai, kad ji buvo nužudyto buvusio Japonijos ministro pirmininko Shinzo Abe (Šindzo Abės), su kuriuo D. Trumpas palaikė glaudžius ryšius, pasekėja.
S. Takaichi teigė prieš susitikimą D. Trumpui pasakiusi, kad Japonijos ir JAV aljanso stiprinimas yra jos administracijos „svarbiausias prioritetas diplomatiniame ir saugumo fronte“.
Japonija išvengė didžiausių muitų, kuriuos D. Trumpas nustatė pasaulio šalims, siekdamas nutraukti esą nesąžiningą prekybos praktiką, kuria „apiplėšinėjamos Jungtinės Valstijos“.
Daugumai iš Japonijos į Jungtines Valstijas importuojamų prekių taikomi 15 proc. muitai, nors iš pradžių grasinta 25 proc. muitais.
Tačiau D. Trumpas taip pat nori, kad Japonija importuotų daugiau amerikietiškų produktų, įskaitant ryžius ir automobilius, ypač „labai gražius“ pikapus „Ford F-150“.
Penktadienį pirmoje savo politinėje kalboje S. Takaichi paskelbė, kad jau šiais finansiniais metais Japonija gynybai skirs 2 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Tačiau Vašingtonas, kurio karių skaičius Japonijoje siekia 60 tūkst., nori, kad Tokijas gynybai skirtų dar daugiau, galbūt 5 proc. BVP – tiek gynybai skirti birželį pažadėjo NATO narės.
Taip pat kyla klausimų dėl Japonijos įsipareigojimo investuoti 550 mlrd. dolerių (apie 470 mlrd. eurų) Jungtinėse Valstijose, kaip nurodyta liepą sudarytame prekybos susitarime. Japonija teigia, kad tik 1–2 proc. šios sumos bus realios investicijos.
JAV prezidentas lėktuve pakeliui į Japoniją žurnalistams taip pat sakė, kad tikisi per ketvirtadienį Pietų Korėjoje rengiamą susitikimą su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu (Si Dzinpingu) pasiekti susitarimą, be to, užsiminė, kad yra pasirengęs pratęsti savo vizitą, kad galėtų susitikti su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu (Kim Čen Unu).
„Aš labai gerbiu prezidentą Xi ir mes, manau (...), pasieksime susitarimą“, – skrisdamas iš Malaizijos sakė D. Trumpas.
Malaizijoje JAV ir Kinijos prekybos derybininkų išsakyti komentarai suteikė vilčių, kad pavyks sudaryti susitarimą.
