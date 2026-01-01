Trumpas grasina Indijai dar padidinti muitus

Tai žurnalistams lėktuve „Air Force One“ pareiškė JAV prezidentas Donaldas Trumpas, pranešė „Ukrinform“, remdamasi „Reuters“.
„(Ministras Pirmininkas Narendra) Modi yra geras žmogus. Jis žinojo, kad aš nesu laimingas, o padaryti mane laimingą yra svarbu. Jie prekiauja ir mes galime labai greitai padidinti jiems muitus“, – sakė D. Trumpas.
Kartu su D. Trumpu keliavęs artimas jo bendražygis, respublikonų senatorius Lindsey Grahamas, sakė, kad JAV sankcijos Rusijos naftos bendrovėms ir padidinti muitai importui iš Indijos jau padėjo sumažinti rusiškos naftos tiekimą.
„Jei perkate pigią rusišką naftą, palaikote Putino karo mašinos veikimą. Mes stengiamės suteikti prezidentui galimybę per tarifus priversti padaryti tą sunkų pasirinkimą“, – pabrėžė L. Grahamas.
Pasak jo, būtent D. Trumpo inicijuotos priemonės buvo viena pagrindinių priežasčių, kodėl Indija dabar perka „gerokai mažiau rusiškos naftos“.
L. Grahamas taip pat remia teisėkūros iniciatyvą įvesti iki 500 proc. tarifus šalims, įskaitant Indiją, kurios ir toliau perka rusišką naftą.
D. Trumpo komentarai nuskambėjo po kelis mėnesius trukusių JAV ir Indijos derybų dėl prekybos. Praėjusiais metais JAV importo muitai Indijos prekėms padidėjo iki 50 proc. kaip bausmė už didelio masto rusiškos naftos pirkimą. Nuo muitų įvedimo N. Modi su D. Trumpu kalbėjosi mažiausiai tris kartus. Praėjusį mėnesį Indijos prekybos ministras surengė derybas su JAV pareigūnais, tačiau susitarimas dar nepasiektas.
Kaip pranešė „Ukrinform“, Indija ėmė reikalauti, kad naftos perdirbimo įmonės kas savaitę skelbtų informaciją apie jų vykdomus rusiškos ir amerikietiškos naftos pirkimus, Naujajam Deliui stengiantis sudaryti prekybos susitarimą su Vašingtonu.
