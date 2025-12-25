Indijos pajėgos nukovė maoistų sukilėlių lyderį

Naujasis Delis pradėjo plataus masto kampaniją prieš sukilėlius ir pažadėjo nutraukti maoistų sukilimą iki 2026 metų kovo.
Rytinės Odišos valstijos policija pranešė, kad per susišaudymą Kandhamalo rajone nukovė maoistų vadą Ganeshą Uike (Ganešą Uikę) po to, kai saugumo pajėgos gavo pranešimą apie jo buvimo vietą.
Už 69 metų G. Uike, maoistų sukilėlių lyderio pakrantės valstijoje, galvą buvo paskelbta daugiau kaip 120 tūkst. JAV dolerių (102 tūkst. eurų) premija.
„Po susišaudymo rasti keturi negyvi maoistų kūnai, sakė aukščiausias valstijos policijos pareigūnas, vieną iš jų įvardijęs kaip G. Uikę.
Pareigūnas sakė, kad kiti trys – dvi moterys ir vyras – taip pat buvo sukilėlių kovotojai, ir pridūrė, kad jų tapatybės nustatinėjamos.
Saugumo pajėgos nenukentėjo.
Trečiadienį toje pačioje valstijoje žuvo du maoistų kovotojai.
Indija susidoroja su naksalitų sukilėlių likučiais, pavadintais pagal Himalajų kalnų papėdėje esantį kaimą, kuriame beveik prieš šešis dešimtmečius prasidėjo maoistų įkvėptas sukilimas.
Kadaise sukilimas kontroliavo beveik trečdalį šalies teritorijos, o 2000-ųjų viduryje, kai jis buvo didžiausias, jame dalyvavo apie 15–20 tūkst. kovotojų, tačiau pastaraisiais metais jis smarkiai susilpnėjo.
Indijos vyriausybės duomenimis, nuo 2024 metų žuvo daugiau kaip 500 maoistų sukilėlių.
