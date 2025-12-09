Trumpas grasina Meksikai naujais muitais

„Aš patvirtinau dokumentus įvesti Meksikai 5 proc. tarifą, jei šis vanduo nebus išleistas NEDELSIANT“, – rašė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“, teigdamas, kad dėl to labai kenčia Teksaso valstijos pasėliai bei galvijai.
D. Trumpas apkaltino Meksiką pažeidžiant 1944 m. sutartį, pagal kurią JAV dalijasi vandeniu iš Kolorado upės mainais už vandenį iš Rio Grandės upės, kuri teka palei dalį abiejų šalių sienos.
Jo teigimu, pagal sutarties sąlygas Meksika yra skolinga Jungtinėms Valstijoms 800 tūkst. akro pėdų vandens, ir pareikalavo, kad ji „iki gruodžio 31 d. išleistų 200 tūkst. akro pėdų vandens, o likusi dalis turi būti išleista netrukus po to“. (1 akro pėda apibrėžia vandens kiekį, užimantį vieną akrą ploto (apie 4 046,86 kv. m) ir siekiantį vieną pėdą (0,3048 m) aukščio, t. y. 1 233,5 kub. metro – red.).
„Kuo ilgiau Meksika delsia išleisti vandenį, tuo labiau kenčia mūsų ūkininkai“, – pridūrė D. Trumpas.
Sprendimas padidinti vandens tiekimą Teksaso ūkininkams buvo priimtas tą pačią dieną, kai prezidentas paskelbė apie 12 mlrd. JAV dolerių pagalbos paketą JAV žemės ūkio pramonei, kurią sukrėtė jo prekybos ir muitų politikos pasekmės.
Balandžio mėnesį D. Trumpas jau buvo pagrasinęs Meksikai ekonominėmis pasekmėmis dėl vandens ginčo, o Meksika tuomet buvo priversta nedelsiant siųsti vandenį ir „toliau vykdyti savo įsipareigojimus pagal 1944 m. sutartį“.
Meksikos prekėms šiuo metu taikomas 25 proc. muitas, išskyrus atvejus, kai joms taikomas JAV, Meksikos ir Kanados susitarimas USMCA. Šis laisvosios prekybos susitarimas buvo sudarytas pirmosios D. Trumpo kadencijos metu, ir Vašingtonas siekia dėl jo 2026 m. derėtis iš naujo.
D. Trumpas susitiko su Meksikos prezidente Claudia Sheinbaum praėjusią savaitę 2026 m. Pasaulio futbolo čempionato burtų traukimo metu, taip pat su Kanados ministru pirmininku Marku Carney, kad aptartų prekybos susitarimo ateitį. Šis pokalbis buvo pirmasis D. Trumpo ir C. Sheinbaum asmeninis susitikimas.
