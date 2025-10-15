Trumpas: manau, kad tai labai nepagarbu NATO

„Manau, kad tai labai nepagarbu NATO. Tiesą sakant, galvojau apie prekybos bausmių skyrimą muitais už tai, ką jie padarė, ir galbūt tai padarysiu“, – žurnalistams Baltuosiuose rūmuose sakė D. Trumpas.
Praėjusią savaitę D. Trumpas pasiūlė pašalinti Ispaniją iš NATO, nes ji nesugeba patenkinti jo inicijuoto didesnių išlaidų gynybai reikalavimo.
Birželį 32 valstybes vienijanti NATO susitarė per ateinantį dešimtmetį smarkiai padidinti išlaidas gynybai. Jaučiamas spaudimas iš D. Trumpo, kuris grasino nubausti Madridą per prekybos sritį už pasipriešinimą naujam penkių procentų BVP tikslui.
Tačiau Ispanija – santykinai viena iš mažiausiai gynybai išleidžiančių NATO šalių – tvirtino, kad Madridui nebūtina pasiekti numatyto lygio.
Ispanijos ministras pirmininkas socialistas Pedro Sanchezas (Pedras Sančesas) teigė, kad Ispanija turėtų siekti savo pačios pajėgumų tikslų, o ne fiksuotų išlaidų tikslų, į savo skaičiavimus įtraukdamas ir kibernetinio saugumo bei aplinkos apsaugos sritis.
„Ispanija yra įsipareigojusi ir visateisė NATO narė. Ji laikosi savo pajėgumų tikslų taip pat kaip ir Jungtinės Valstijos“, – po D. Trumpo grasinimo pašalinti sakė Ispanijos vyriausybės šaltiniai.
