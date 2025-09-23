 Trumpas: Palestinos valstybės pripažinimas yra apdovanojimas „Hamas“

2025-09-23 17:53
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad kai kurių Vašingtono sąjungininkų sprendimas pripažinti palestiniečių valstybę, yra apdovanojimas islamistų kovotojų grupuotei „Hamas“ už „siaubingus žiaurumus“.

Trumpas: Palestinos valstybės pripažinimas yra apdovanojimas „Hamas“ / Scanpix nuotr.

„Tai būtų atlygis už siaubingus („Hamas“) žiaurumus, įskaitant (2023-iųjų) spalio 7-osios įvykius, net ir tada, kai jie atsisako paleisti įkaitus ar sutikti su paliaubomis“, – sakydamas kalbą Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje teigė JAV lyderis. 

