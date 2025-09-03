Trumpas sako laukiantis Putino sprendimo

D. Trumpas tokias pastabas išsakė trečiadienį Ovaliajame kabinete surengtame susitikime su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu, praneša naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas.
„Neturiu jokios žinutės prezidentui V. Putinui. Jis žino mano poziciją ir vienaip ar kitaip priims sprendimą“, – sakė D. Trumpas. Pasak jo, kad ir kokį sprendimą priims Rusijos vadovas, Jungtinės Valstijos bus „arba patenkintos, arba nepatenkintos“. „Jei būsime nepatenkinti, pamatysite, kas nutiks“, – pridūrė JAV prezidentas.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, JAV gynybos sekretorius Pete‘as Hegsethas trečiadienį paskelbė, kad D. Trumpas nurodė Gynybos departamentui atnaujinti atgrasymo pastangas, nukreiptas prieš Kiniją, Rusiją ir kitus priešininkus.