Trumpas su Kim Jong Unu nesusitiks

Susitikęs su Pietų Korėjos prezidentu Lee Jae-myungu (Li Džemjungu) D. Trumpas taip pat sakė, kad sieks mažinti įtampą tarp Pietų Korėjos ir Šiaurės Korėjos.
„Aš labai gerai pažįstu Kim Jong Uną (...). Mes tikrai negalėjome susitarti dėl laiko“, – pridūrė D. Trumpas.
D. Trumpas buvo sakęs, kad mielai susitiktų su Kim Jong Unu per savo vizitą Azijoje. Tai butų buvęs pirmasis jų susitikimas nuo pirmosios JAV lyderio kadencijos Baltuosiuose rūmuose.
Šiaurės Korėja viešai į kvietimą neatsakė.
Likus vos kelioms valandoms iki D. Trumpo atvykimo, Šiaurės Korėja paskelbė, kad prie savo vakarinės pakrantės išbandė strategines sparnuotąsias valdomas raketas „jūra–žemė“, taip demonstruodama jėgą prieš Pchenjano „priešus“.
Lee Jae-myungas, kurio šalis techniškai kariauja su Šiaurės Korėja, gyrė D. Trumpo kvietimą Kim Jong Unui, sakydamas, kad tai sukūrė „reikšmingą šilumos ir taikos jausmą Korėjos pusiasalyje“.
D. Trumpas trečiadienį pareiškė, kad tikisi susitikti su Kim Jong Unu „ne per tolimoje ateityje“.
„Kada nors mes įsitrauksime į reikalus su Šiaurės Korėja. Manau, kad jie norėtų, ir aš norėčiau“, – sakė D. Trumpas žurnalistams lėktuve „Air Force One“.
Kim Jong Unas su D.Trumpu buvo susitikęs tris kartus per jo pirmą kadenciją JAV prezidento poste.
Paskutinis ir netikėtas jų susitikimas įvyko Panmundžome, demilitarizuotoje zonoje, skiriančioje abi Korėjas.
Susitikimas buvo skubiai suorganizuotas, praėjus dienai po to, kai D. Trumpas tuometiniame socialiniame tinkle „Twiter“ pakvietė susitikti Kim Jong Uną.
Susitikę abu lyderiai paspaudė vienas kitam rankas ant betoninių blokų, skiriančių Šiaurės ir Pietų Korėją. Tada D. Trumpas žengė kelis žingsnius į Šiaurės Korėjos teritoriją ir tapo pirmuoju tai padariusiu pareigas einančiu JAV prezidentu.
Tačiau derybos žlugo dėl Šiaurės Korėjos nepasirengimo atsisakyti branduolinio arsenalo ir nesutarus, ką Pchenjanas už tai gaus mainais.
Nuo tada Šiaurės Korėja paskelbė esanti „negrįžtama“ branduolinė valstybė.
Kinija patvirtino, kad Pietų Korėjoje įvyks Xi Jinpingo ir Donaldo Trumpo susitikimas
Kinija patvirtino, kad ketvirtadienį Pietų Korėjoje, Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono ekonominio bendradarbiavimo (APEC) viršūnių susitikimo metu, šalies vadovas Xi Jinpingas (Si Dzinpingas) susitiks su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu).
„Kaip susitarė Kinija ir JAV, prezidentas Xi Jinpingas Busane susitiks su prezidentu Donaldu Trumpu (...) kad pasikeistų nuomonėmis apie dvišalius santykius ir abipusiai svarbius klausimus“, – trečiadienį pranešė Užsienio reikalų ministerijos atstovas.
Kinija pareiškė, kad Xi Jinpingas ir D. Trumpas surengs „išsamias derybas svarbiais klausimais“.
„Esame pasirengę bendradarbiauti su JAV puse, kad užtikrintume, jog šis susitikimas duotų teigiamų rezultatų, suteiktų naujų gairių ir naują impulsą stabiliai Kinijos ir JAV santykių plėtrai“, – trečiadienį per eilinę spaudos konferenciją sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Guo Jiakunas (Guo Dziakunas).
