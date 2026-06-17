 Trumpas: susitarimas su Iranu bus pasirašytas netrukus, galbūt ketvirtadienį ar penktadienį

Trumpas: susitarimas su Iranu bus pasirašytas netrukus, galbūt ketvirtadienį ar penktadienį

2026-06-17 20:16
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) trečiadienį pareiškė, jog tikisi, kad susitarimas su Iranu, užbaigiantis karą Artimuosiuose Rytuose, bus pasirašytas netrukus, tačiau savo komentarais įnešė dar daugiau neaiškumo dėl pasirašymo datos.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / AP nuotr.

„Susitarimas, kurį sekmadienį pasiekėme su Iranu, bus pasirašytas netrukus – rytoj (ketvirtadienį), galbūt paskesnę dieną (penktadienį)“, – sakė D. Trumpas Didžiojo septyneto (G7) aukščiausiojo lygio susitikime, nors anksčiau buvo skelbta, kad susitarimas bus pasirašytas penktadienį Šveicarijoje.

„Labiausiai tikėtina, kad susitarimą pasirašysime“, – pridūrė jis.

Žiniasklaidoje pasirodžius pranešimams apie įtampą jo santykiuose su ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu (Benjaminu Netanjahu), D. Trumpas trečiadienį taip pat pareiškė, kad Vašingtonas „iš tikrųjų nusiuntė“ Izraeliui savo susitarimo su Iranu dėl karo Artimuosiuose Rytuose užbaigimo kopiją.

JAV prezidentas tvirtino, kad su B. Netanyahu palaiko gerus santykius, bet vėl pažėrė kritikos dėl Izraelio kampanijos prieš kovotojų grupuotę „Hezbollah“ Libane, sakydamas, kad „jie (Izraelis) galėtų padaryti kur kas geresnį darbą“.

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susitarimas su Iranu

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