Trumpo ir Putino susitikimas galimai vyks Dubajuje

„Turime daug draugų, kurie nori padėti mums organizuoti tokius renginius. Vienas iš mūsų draugų yra Jungtinių Arabų Emyratų prezidentas“, – sakė Putinas, stovėdamas šalia JAE lyderio Mohamedo bin Zayedo Al Nahyano (Mohamedo bin Zajedo Nahjano).
Jis pridūrė, kad JAE „būtų viena iš gana tinkamų vietų“.
JAV šio pareiškimo kol kas nekomentavo.
Kremlius ir Baltieji rūmai anksčiau pranešė, kad artimiausiomis dienomis gali įvykti JAV ir Rusijos prezidentų susitikimas.
Tokia žinia pasirodė Maskvoje išvakarėse įvykus D. Trumpo specialiojo pasiuntinio Steve'o Witkoffo ir Rusijos prezidento deryboms, kurias Vašingtonas bei Maskva vadino konstruktyviomis ir produktyviomis.
Tai būtų pirmasis JAV ir Rusijos lyderių susitikimas nuo tada, kai buvęs prezidentas Joe Bidenas (Džo Baidenas) susitiko su savo kolega Ženevoje 2021 metų birželį.
Laikraštis „The New York Times“ ir televizija CNN, cituodami su šiuo planu susipažinusius asmenis, pranešė, kad D. Trumpas planuoja susitikti su V. Putinu jau kitą savaitę, o po to nori surengti trišalį susitikimą su Rusijos lyderiu ir Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu.
Pastarasis ketvirtadienį sakė, kad norėtų susitikti su V. Putinu, kad būtų nutrauktas karas Ukrainoje.
Tuo metu Kremliaus šeimininkas sakė, kad neįvykdytos tam tikros sąlygos dėl jo potencialaus susitikimo su Ukrainos lyderiu.
„Apskritai nieko prieš tai neturiu, tai įmanoma, bet tam reikia sudaryti tam tikras sąlygas. Deja, dar esame toli nuo tokių sąlygų sukūrimo“, – Kremliuje žurnalistams sakė V. Putinas.
Birželį V. Putinas pareiškė esąs pasirengęs susitikti su V. Zelenskiu, bet tik „paskutinėje“ derybų fazėje dėl daugiau nei trejus metus trunkančio konflikto pabaigos.
Visa tai vyksta artėjant penktadieniui – JAV prezidento nustatytam terminui, iki kurio Maskva turi imtis veiksmų dėl karo Ukrainoje nutraukimo arba sulauks naujų sankcijų.